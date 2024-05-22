"Физика вышла из чата" - В TikTok видео с транспортировкой гигантской детали собрало множество шутливых комментариев. Что это было?
В популярной соцсети завирусился видеоролик с перемещением гигантской лопасти ветрогенератора по узкой улочке где-то в Германии. Пользователи TikTok удивились масштабу детали и пустились сочинять шутки.
“Какая огромная вещь… Если быть точным 50м и на уровне глаз. Транспортировка лопастей ротора через Герштеттен”, - написал автор сопроводительный комментарий к видеоролику.
Пользователи соцсети начали приводить шутливые аналогии и удивились, как такая длинная и тяжёлая деталь может передвигаться и не падать, находясь в таком наклонном положении.
“Физика вышла из чата”, - удивился кто-то.
“Что за спиннинг, на кого?”, - поинтересовался комментатор под видео, а другой ответил:
“Это чтоб сома словить”
“А мне писали что посылка будет анонимной и спрятанной в черный пакет”, - пошутил ещё один пользователей и собрал более 3 тысяч лайков.
“Про утро уже шутили?”, - поинтересовался ещё один пользователь.
“Это шампур на шашлык”, - отшутился ещё кто-то.