"Физика вышла из чата" - В TikTok видео с транспортировкой гигантской детали собрало множество шутливых комментариев. Что это было?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.05.2024 11:11 , Обновлено: 22.05.2024

В популярной соцсети завирусился видеоролик с перемещением гигантской лопасти ветрогенератора по узкой улочке где-то в Германии. Пользователи TikTok удивились масштабу детали и пустились сочинять шутки.

“Какая огромная вещь… Если быть точным 50м и на уровне глаз. Транспортировка лопастей ротора через Герштеттен”, - написал автор сопроводительный комментарий к видеоролику.

Пользователи соцсети начали приводить шутливые аналогии и удивились, как такая длинная и тяжёлая деталь может передвигаться и не падать, находясь в таком наклонном положении.

“Физика вышла из чата”, - удивился кто-то.

“Что за спиннинг, на кого?”, - поинтересовался комментатор под видео, а другой ответил:

“Это чтоб сома словить”

“А мне писали что посылка будет анонимной и спрятанной в черный пакет”, - пошутил ещё один пользователей и собрал более 3 тысяч лайков.

“Про утро уже шутили?”, - поинтересовался ещё один пользователь.

“Это шампур на шашлык”, - отшутился ещё кто-то.