Почему некоторые белорусы кладут туалетную бумагу в холодильник? Все дело в обонянии
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Некоторые люди кладут в холодильник целый рулон туалетной бумаги. Но зачем? Оказывается, это отличный и недорогой способ избавиться от неприятной проблемы.
Все, что нужно сделать — смочить рулон туалетной бумаги водой с небольшим количеством пищевой соды, немного отжать и положить в холодильник.
Так вы эффективно уберете неприятный запах из холодильника. И не нужно будет покупать специальные средства.
Есть еще один не менее действенный способ – положить в холодильник сырую картошку. Она поглотит все нежелательные запахи.
Также можно оставить чайный пакетик в углу холодильника. Через двое суток ранее раздражающий запах должен исчезнуть. Помните, что чем больше холодильник, тем больше чайных пакетиков вы должны положить.
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