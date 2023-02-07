Почему некоторые белорусы кладут туалетную бумагу в холодильник? Все дело в обонянии

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 07.02.2023 13:08 , Обновлено: 13.09.2023

Некоторые люди кладут в холодильник целый рулон туалетной бумаги. Но зачем? Оказывается, это отличный и недорогой способ избавиться от неприятной проблемы.

Все, что нужно сделать — смочить рулон туалетной бумаги водой с небольшим количеством пищевой соды, немного отжать и положить в холодильник.

Так вы эффективно уберете неприятный запах из холодильника. И не нужно будет покупать специальные средства.

Есть еще один не менее действенный способ – положить в холодильник сырую картошку. Она поглотит все нежелательные запахи.

Также можно оставить чайный пакетик в углу холодильника. Через двое суток ранее раздражающий запах должен исчезнуть. Помните, что чем больше холодильник, тем больше чайных пакетиков вы должны положить.