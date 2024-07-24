Быстро, вкусно и без выпечки. Нашли рецепт домашнего торта, который выглядит как магазинный

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Опубликовано: 24.07.2024 15:28 , Обновлено: 25.04.2025

Приготовление домашнего торта - дело непростое, и многие хозяйки предпочитают не рисковать и просто купить десерт в магазине. Однако приготовить вкусный и красивый торт можно и дома, причём даже без выпечки. Этот рецепт десерта под силу кондитеру любого уровня. Он станет прекрасным вариантом как для праздничного стола, так и простых посиделок за чаем. Как приготовить?

Своим внешним видом, вкусом и простотой приготовления этот торт обязан используемым ингредиентам. Все они доступны в магазине и превосходно сочетаются друг с другом. Такой десерт подаётся в прохладном виде и может стать лучшим вариантом освежающего домашнего торта в летнюю пору.

Как приготовить торт без выпечки?

Ингредиенты:

2 упаковки печенья савоярди,

1 кг творожной массы (ведёрко),

500 г сыра маскарпоне,

2 столовые ложки ванильного сахара

3 упаковки ванильного пудинга 100 г

1 банка персиков

100 г молочного шоколада

50 г тёмного шоколада

100 г сливок 30%

4 яйца

200 г сахара

Приготовление:

Выложите творожную массу и маскарпоне в кастрюлю. Добавьте сахар и ванильные пудинги. Также добавьте 100 грамм сливочного масла и яйцо. Смешайте ингредиенты до однородности. Затем нагрейте их, дождитесь загустения и выключите. Застелите форму бумагой для выпечки. Выложите на них несколько печенек савоярди. Персики нарежьте небольшими кусочками и разложите по коржам. Вылейте творожную массу на ингредиенты. Выложите на верх ещё один слой печенья, посыпьте им персики и покройте сырно-творожной массой. Накройте заготовку плёнкой и храните в холодильнике, пока смесь не застынет. Растопите тёмный и молочный шоколад в кастрюле. Переложите его в миску и добавьте сливки. Смешайте все ингредиенты, чтобы получилась однородная глазурь. Вылейте его поверх торта и оставьте застывать. Готовый торт разрежьте на кусочки и подавайте на десерт.

Ранее Telegraf.news писал о том, что всего несколько ингредиентов, десять минут времени, минимальный бюджет и усилия — самые важные преимущества этого ванильного бездрожжевого торта, который можно приготовить для большой, жаждущей сладости семьи. Если вы ищете простой рецепт десерта, то этот точно придется вам по вкусу!

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