Сушите постиранное белье и одежду на батарее? Вот 3 причины сделать это пятью другими безопасными способами

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 30.11.2023 12:39 , Обновлено: 30.11.2023

Зимой сушка белья становится проблемой, особенно когда в квартире ограниченное пространство, а на балконе не хватает места для сушилки. Да и мёрзнет оно там в морозы, а не сохнет. Многие белорусы у таких случаях начинают вешать свежепостиранные вещи на радиаторах. Но безопасна и эффективна ли сушка на батарее отопления?

Сушить белье на радиаторах отопления – хорошее решение?

Ответ на вопрос не такой простой и зависит от нескольких факторов, важных для здоровья, безопасности и эффективности процесса сушки.

Эти 8 хитростей помогут быстрее высушить постиранную одежду осенью и зимой. Зачем выносить ее на улицу?

Во-первых, важно понимать влияние сушки белья на батарее отопления на качество воздуха в помещении. Когда мокрая одежда сохнет на радиаторе, влага из нее погашается воздухом в помещении. Это может привести к чрезмерной влажности в помещении, что нежелательно, особенно для пожилых людей, когда достаточная циркуляция и качество воздуха имеют решающее значение для здоровья.

[info_b]Чрезмерная влажность может способствовать росту плесени и грибков, которые негативно влияют на дыхательную систему.[/info_b]

Другая проблема – безопасность. Если речь идёт об электрическом радиаторе, особенно старой модели, то стоит помнить, что они не предназначены для сушки тяжелых вещей, например мокрой одежды. Размещение на них белья может привести к перегреву и повреждению прибора, а в некоторых случаях даже к возгоранию. Кроме того, при сушке белья на электрических радиаторах их отдающая тепло поверхность уменьшается, что снижает эффективность нагрева и приводит к ненужным потерям электроэнергии.

Также важно, чтобы сушка белья не повредила одежду. Высокая температура радиаторов может негативно повлиять на некоторые ткани, вызывая их усадку или деформацию. Поэтому стоит рассмотреть альтернативные методы сушки, которые будут более щадящими для тканей и более безопасными для дома.

Подводя итог, сушка белья на батарее зимой может показаться практичным решением, но она несет в себе некоторые риски. Важно выбирать способы сушки, безопасные для здоровья, не угрожающие безопасности вашего дома и щадящий для ткани вашей одежды.

Что никогда нельзя вешать на радиатор отопления?

Важно знать, какие предметы нельзя класть на батарею для сушки ни при каких обстоятельствах.

Сколько дней подряд можно носить одну и ту же одежду, не стирая? Вот что говорят эксперты

Плотные и тяжелые ткани . Тяжелые ткани могут слишком долго оставаться сохнуть и оставаться влажными, что способствует развитию плесени, а ещё затхлого запаха.

. Тяжелые ткани могут слишком долго оставаться сохнуть и оставаться влажными, что способствует развитию плесени, а ещё затхлого запаха. Одежда из деликатных материалов . Такие ткани, как шелк, шерсть и некоторые синтетические материалы, чувствительны к высоким температурам и могут быть повреждены или деформированы. Сушить их на батарее рискованно и может привести к необратимому повреждению.

. Такие ткани, как шелк, шерсть и некоторые синтетические материалы, чувствительны к высоким температурам и могут быть повреждены или деформированы. Сушить их на батарее рискованно и может привести к необратимому повреждению. Предметы, содержащие пластик или резину . Пластиковые или резиновые предметы, такие как обувь и некоторые игрушки, могут деформироваться или расплавиться, если их положить на радиатор. Это также может представлять опасность пожара.

. Пластиковые или резиновые предметы, такие как обувь и некоторые игрушки, могут деформироваться или расплавиться, если их положить на радиатор. Это также может представлять опасность пожара. Одежду, содержащую металлические элементы . Одежда с металлическими застежками или пуговицами может повредить поверхность радиатора или стать настолько горячей, что при прикосновении к ней возникает опасность ожога.

Как сушить зимой одежду и белье?

На самом деле, есть несколько способов сушки постиранных вещей в зимний период.

Использование вентилятора или вентилятора . Чтобы ускорить высыхание белья, развешенного в помещении, можно использовать вентилятор или обогреватель с вентилятором. Такие приборы обеспечивают лучшую циркуляцию воздуха, что ускоряет процесс высыхания.

Правильная организация стирки . Развешивая белье внутри дома, следите за тем, чтобы одежда не располагалась слишком близко друг к другу. Пространство между вкщами обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и более эффективную сушку.

Использование сушилки для белья . Если у вас есть сушильная машина, это один из самых быстрых и удобных способов сушки белья. Стоит выбирать программы сушки, адаптированные к типу тканей, чтобы не повредить их. Для чувствительных тканей идеальным решением могут стать машины с функцией холодной сушки.

Использование осушителей воздуха . В помещениях с высокой влажностью, где сушка белья может быть затруднена, могут оказаться полезными осушители. Они снижают влажность воздуха, что помогает одежде быстрее высохнуть.

Использование полотенец . Самый простой способ, чтобы уменьшить избыток воды в белье перед тем, как его повесить, можно использовать чистые сухие полотенца. Оберните ими мокрую одежду и аккуратно отожмите воду. Этот метод значительно сокращает время высыхания.

Новость Телеграф

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам поддерживать безопасную и здоровую домашнюю обстановку. Альтернативные методы сушки предлагают более безопасные и часто более эффективные решения. А правильный уход за одеждой и другими предметами домашнего обихода не только обеспечивает их долговечность, но и способствует лучшему самочувствию и комфорту дома.

Ранее Телеграф писал, что стирка свитеров — одно из самых неприятных занятий осенью и зимой. Причем, результат нас радует не всегда. Да, одежда чистая, но теперь она подходит только маленькому ребенку. Как же спасти севший свитер? Поможет одно средство, которые стоит в ванной комнате у многих.

Что делать, если свитер сел после стирки? Поможет одно средство из ванной