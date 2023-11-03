Как быстро высушить обувь? Только не ставьте ее на батареи

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Опубликовано: 03.11.2023 15:00 , Обновлено: 03.11.2023

Высушить мокрую после дождя, снега или мытья обувь бывает очень трудно. Некоторые способы могут привести даже к потере ее качества. Многие люди ставят свои ботинки или сапоги на батарею, однако это, скорее всего, приведет к деформации и повреждению материала. Есть гораздо лучшее способы, как высушить обувь без неприятных последствий.

Отметим, что намокшие ботинки (сапоги) нельзя оставлять просто так. Ведь влага внутри может деформировать внутреннюю часть обуви, повредить ткань, а еще вызвать появление запаха. Кроме того, снаружи вода может привести к появлению неприглядных следов.

Но и бежать с парой к батарее не стоит. Тепло только повредит материал и спровоцирует рассыхание.

Мы нашли три эффективных способа сушки обуви в домашних условиях.

Газета

Газета является отличным поглотителем воды, и это щадящий способ высушить мокрую обувь. Однако это не самый быстрый метод. Ожидайте, что процесс займет несколько часов, и это также будет зависеть от того, насколько мокрой является обувь.

Сначала стоит расшнуровать ботинки (сапоги), чтобы дать им максимальное пространство для проникновения воздуха, а также, если возможно, снять стельку.

Сделайте из газеты несколько шариков и полностью набейте ими обувь. Также оберните и внешнюю сторону. Бумага вытянет влагу. Через час достаньте и замените сухой газетой. Это лучший способ защитить вашу обувь.

[info_b]Вместо газеты можно использовать бумажные полотенца или туалетную бумагу.[/info_b]

Радиатор

Да, мы писали, что на батареи ставить обувь нельзя. Однако поставьте вымокшую пару недалеко от радиатора, обогревателя или открытого огня. Главное не допускать прямого воздействия тепла.

Сначала снимите шнурки и, если возможно, стельки, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, а затем положите обувь на газету на расстоянии примерно 100 см/одного метра от радиатора.

Еще лучше повесить обувь на вешалку для одежды, прикрепленную к спинке стула, чтобы обеспечить максимальный приток воздуха.

Фен или вентилятор

Это самый быстрый способ сушки. Вы можете использовать холодный воздух вентилятора или теплый (но не горячий) воздух фена. Это поможет высушить и сохранить целостность кожаной или замшевой обуви.

Развяжите шнурки и, по возможности, выньте стельки. Затем положите обувь на газету на расстоянии около 50 см/полметра перед вентилятором или феном.

Кстати, обувь можно попробовать привязать к вентилятору. Так получится немного быстрее.

Также в Сети предлагают сделать такую конструкцию.

Процесс, конечно, все равно займет время, поэтому будьте готовы подождать час или более, прежде чем обувь будет готова к носке.

Наполнитель или рис

Наполнитель для кошачьих туалетов, а также рис позволят высушить обувь за ночь.

Электросушилка для обувь

Это один из самых быстрых способов. Однако вам придется немного потратиться. Например, в Беларуси они стоят от 20 до 270 рублей.

Ранее Телеграф писал, что мало кто знает, что картошка может пригодиться не только на кухне. Ее также стоит класть в обувь. Хотя этот лайфхак и покажется странным для многих людей, на самом деле его нужно применять. Зачем и как?

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