Эти 8 хитростей помогут быстрее высушить постиранную одежду осенью и зимой. Зачем выносить ее на улицу?

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Опубликовано: 22.11.2023 10:52 , Обновлено: 28.11.2023

В теплое время сушить белья в доме намного проще, поскольку в помещении не холодно и есть приток теплого воздуха. Но как только наступают холода, для полного высыхания одежды требуется больше времени. Не все могут позволить себе роскошь быть обладателем сушильной машины. Но и без нее можно эффективно сушить белье и одежду в помещении осенью и зимой.

[info_b]Нехитрые лайфхаки позволят быстрее высушить белье, не прилагая больших усилий.[/info_b]

Дополнительный отжим

Линси Кромби, эксперт по уборке и автор бестселлеров, посоветовала не вынимать белье сразу после завершения стирки, а выполнить еще один цикл отжима. Это позволит удалить больше воды из белья, что ускорит его высыхание.

Балкон

Если в доме или квартире есть балкон, это хорошее место для сушки белья в теплое время года. Осенью и зимой сушить одежду на балконе тоже можно, но только в солнечные дни и открыв окна для притока воздуха.

Как высушить одежду на сушилке?

Если балкона в доме нет, выручит сушилка для белья. В продаже есть множество моделей как максимально простых, так и оснащенных дополнительными функциями, такими как подогрев.

Чтобы быстрее высушить одежду на сушилке осенью и зимой, следуйте несложным рекомендациям:

не развешивайте сразу много белья, чтобы между вещами был приток воздуха;

ставьте сушилку в самую теплую комнату как можно ближе к батарее;

чтобы быстрее высушить полотенце или простынь, один конец нужно заправить за батарею — это создаст под бельем своеобразную капсулу с горячим воздухом;

не устанавливайте загруженную сушилку близко к стене — это закроет свободный доступ воздуха к белью и может привести к появлению плесени;

переворачивайте белье, чтобы увеличить поток воздуха к влажным участкам.

Карнизы для штор

Если в доме есть крепкие карнизы для штор, их можно использовать в качестве альтернативы складных сушилок. Солнечный свет и тепло от батареи ускорят процесс высыхания.

Вешалки для одежды

У этого лайфхака сразу несколько плюсов. Во-первых, вешалки удобно крепить к карнизам, на комнатные двери или дверцы шкафов.

Во-вторых, развешанная таким образом одежда не образует складок и не нуждается в дальнейшей глажке.

В-третьих, на вешалке для одежды эффективно сушить верхнюю одежду — она не мнется, а наоборот, высушиваясь, разглаживается под собственным весом. Кроме того, вешалка позволяет поступать к одежде воздуху, что ускоряет высыхание.

Осушитель воздуха

Устройство для снижения влажности воздуха в помещении эффективно и для сушки одежды. Управляющий директор и соучредитель компании Meaco Майкл Крис объяснил, что осушители снижают уровень влажности, поглощая влажный воздух и выдувая его обратно теплым и сухим. Осушители не только снижают риск появления в доме плесени и конденсата на окнах, по и помогают быстрее высушить одежду и белье осенью и зимой.

По словам Майкла Криса, осушители экономичнее сушильных машин, так как потребляют значительно меньше электроэнергии.

Фен

Это энергозатратное решение, но эффективное, если нужно что-то быстро высушить, например, нижнее белье или носки. Одежду нужно держать на расстоянии вытянутой руки, чтобы не повредить ее горячим воздухом и следить, чтобы доступ к задней части фена не был перекрыт.

Утюг и полотенце

Как и в случае с феном, этот способ подойдет, если нужно срочно высушить какую-нибудь вещь. Разложите влажную одежду на плоской поверхности (в идеале — на гладильной доске), накройте полотенцем и прогладьте. Полотенце впитает влагу из волокон ткани и заодно защитит белье от раскаленного утюга.

Почему полезно сушить белье на улице в холода?

Сушка белья на морозе может быть полезна для придания ему запаха свежести. Но следует учитывать несколько факторов. Во-первых, не рекомендуется сушить белье на морозе, если температура воздуха ниже -10°C. Это может привести к повреждению ткани.

Во-вторых, лучше всего выбрать ветреное место, защищенное от прямых солнечных лучей.

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Как же белье может высохнуть на морозе? Дело в том, что сначала вся вода превращается в лед, который постепенно испаряется из ткани благодаря сухости окружающего воздуха. Причем, чем крепче мороз и суше воздух, тем более эффективно сохнет белье.

Однако, немного воды все же остается на ткани, и когда вы приносите одежду в дом, оно оттаивает и становится слегка влажным, но не мокрым.

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Но лучше всего сушить белье осенью и зимой в хорошо проветриваемом помещении при комнатной температуре.

Эти ошибки делают многие. Как нельзя сушить одежду?

Обогреватели

Использовать обогреватели для сушки одежды опасно для жизни, так как есть риск возгорания.

Сушка одежды на кухне

Потолочные рейки или штанги, установленные на кухонном потолке, на первый взгляд, идеально подходят для сушки белья, ведь это одно из самых теплых помещений в доме. Но оставлять легковоспламеняющуюся одежду рядом с электрической или газовой плитой — плохое решение. Кроме того, во время приготовления еды белье быстро впитает все запахи.

Батареи

Сушить на них белье не рекомендуется из-за риска пересыхания и деформации ткани. Кроме того, объемные вещи, такие как пододеяльники, пледы и одеяла на батареях просто не поместятся.

А вы когда-нибудь задумывались, как небольшая пластиковая бутылка может помочь вам высушить белье? Ранее Телеграф писал, что достаточно просто повесить ее на сушилку — поверьте, это станет настоящим спасением, особенно в холодные осенние или зимние дни.

Зачем вешать на сушилку для белья пластиковую бутылку? Пригодится особенно осенью