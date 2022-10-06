Как постирать свитер? Вот приемы, чтобы его не испортить

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Опубликовано: 06.10.2022 07:30 , Обновлено: 14.09.2023

За свитерами из шерсти, хлопка или кашемира нужен особый уход. И стирать их всегда непросто. Важно знать несколько советов, иначе свитера потеряют не только свой цвет, но и форму.

Ручная стирка

Стоит помнить, что свитеры из натуральных материалов не следует стирать слишком часто. Достаточно освежить их перед новым сезоном. Если вы решили стирать вручную, следите за тем, чтобы температура воды не превышала 30 градусов.

Кроме того, температура воды, в которой вы будете полоскать свитер, должна быть одинаковой. В противном случае наша одежда может сесть.

Также не забывайте использовать очень щадящие моющие средства для стирки свитером. Интересно, что их можно заменить, например, шампунем для мытья волос.

Еще один важный момент — способ стирки свитера. Помните, что не следует сжимать или выкручивать его. Это может привести к тому, что ваша одежда потеряет форму и полностью деформируется.

Как стирать свитер в стиральной машине?

Если вы задаетесь вопросом, можно ли стирать свитеры из натуральных тканей в стиральной машине, то ответ да. Однако и здесь необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.

Прежде всего, не забудьте выбрать правильную программу. Лучшим будет тот, который предназначен для шерсти/ручной стирки. Температура должна быть 20 градусов. Что касается отжима, то лучше всего держать скорость отжима как можно ниже или не отжимать вообще.

При стирке свитеров в стиральной машине следует также использовать щадящие моющие средства.

Важно правильно сушить свитер

Также важно, как мы сушим свитеры, например, из шерсти или кашемира. Это следует делать плашмя. Таким образом, они сохранят свою форму и не растянутся.

Помните, что нельзя сушить джемперы на батарее отопления или под прямыми солнечными лучами. Высокие температуры вредны для деликатных тканей.

Что касается сушки в барабане, то здесь также нет противопоказаний. При условии, что в вашей машине есть специальная программа для свитеров.

Как погладить свитер?

Как написано выше, свитеры из натуральных тканей не любят высоких температур. Поэтому, если вы хотите их погладить, делайте это через хлопчатобумажную ткань.

А вот свитеры с плотным плетением не нужно гладить.

Не вешайте свитер на вешалки

Помните, что способ хранения джемперов также влияет на их состояние. Старайтесь не вешать их на вешалки. Это может привести к растяжению и деформации одежды. Лучше, если вы сложите их и положите на полку.

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