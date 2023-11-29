Что делать, если свитер сел после стирки? Поможет одно средство из ванной

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Опубликовано: 29.11.2023 12:01 , Обновлено: 29.11.2023

Стирка свитеров — одно из самых неприятных занятий осенью и зимой. Причем, результат нас радует не всегда. Да, одежда чистая, но теперь она подходит только маленькому ребенку. Как же спасти севший свитер? Поможет одно средство, которые стоит в ванной комнате у многих.

Почему свитер садится после стирки?

На это может быть нескольких причин:

Неправильный выбор температуры стирки. Если свитер изготовлен из натуральных материалов, таких как шерсть или хлопок, то высок риск, что он уменьшиться при высокой температуре. Неправильный выбор программы стирки. Некоторые программы стирки, такие как “быстрая стирка” или “экспресс-стирка”, могут быть слишком агрессивными для некоторых типов тканей. Использование отбеливателя или отбеливающих средств, которые могут повредить волокна ткани. Игнорирование кондиционеров для белья. Они помогают сохранить эластичность и мягкость ткани. Неправильная сушка. Если свитер не был расправлен и выровнен перед сушкой, то он может садиться под воздействием тепла и влаги.

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Как не допустить уменьшения джемперов?

Лучший способ - это профилактика. Стоит знать, как стирать свитера, чтобы они сохранили свою форму. Все очень просто — нужно смотреть на ярлыки.

Так, некоторые джемперы лучше стирать вручную, другие лучше отстираются, если вы установите правильный цикл в стиральной машине. А чтобы предотвратить образование складок, их следует выворачивать наизнанку.

Сушка также имеет большое значение. Большинство вещей этого типа не подходят для сушилки. Это один из основных факторов, способствующих усадке свитеров. Лучше всего сушить их в расправленном виде, а если они слишком влажные, разложите их на чистом полотенце - так вы вытянете из них большую часть воды.

Как вернуть севшему свитеру форму?

На самом деле, это несложно. Поможет простое полоскание. Просто налейте в миску много холодной воды и немного кондиционера для волос. Замочите джемпер в этой смеси и оставьте на 30 минут. По истечении этого времени достаньте вещь и растяните во всех направлениях.

[info_b]Кондиционер должен смягчить волокна, позволяя придать джемперу желаемую форму без разрушения ткани.[/info_b]

Последний шаг — сушка изделия. Это можно сделать так же, как мы писали выше — то есть промокнуть полотенцем и высушить в расправленном виде.

А ранее Телеграф писал, что шерстяные свитера, если их долго не носить, могут стать уже не такими приятными на ощупь и на вид, как раньше. Оказывается, придать им мягкости и уменьшить эффект скатывания поможет один простой домашний трюк.

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