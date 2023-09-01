Сколько дней подряд можно носить одну и ту же одежду, не стирая? Вот что говорят эксперты

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Опубликовано: 01.09.2023 09:29 , Обновлено: 05.09.2023

Вы из тех, кто закидывает одежду в стиральную машину после того, как надели один раз? Или из тех, кто носит ее не начнет плохо пахнуть или на ней не появятся пятна? Собрали мнения экспертов на тему, сколько дней можно носить одежду без стирки.

Стирка белья – дело индивидуальное. Обычно ее частота зависит… от окружения и традиций в семье, а не от каких-то требований гигиены. Если у вас с детства было принято стирать одежду через день, то так, скорее всего, будете поступать и вы.

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Вот и эксперты сходятся во мнении, что частота стирки белья – во многом вопрос индивидуальный. Наши взгляды на гигиену одежды во многом носят социальный и культурный характер, говорит доктор Энтони Росси, член Американской академии дерматологии.

Однако привычки, приобретенные в семейном доме, не должны затмевать истинные потребности. Людям, которые больше потеют, следует чаще стирать одежду. Если того требует ситуация, то даже после каждого ношения. Однако если у кого-то нет такой проблемы и после снятия одежды он не чувствует неприятных запахов и не видит пятен, он может положить одежду обратно в гардероб или надеть ее снова на следующий день. Наука это не запрещает.

Как часто стирать одежду?

Некоторые эксперты предостерегают от слишком редкой стирки белья и верхней одежды. Даже если они не загрязнены, их следует время от времени освежать, чтобы избежать проблем с кожей и инфекциями.

С другой стороны, слишком частая стирка может повредить одежду. Кроме того, ненужная стирка приводит к бессмысленному расходованию воды и электричества, а также использованию химикатов, что в конечном итоге оказывает воздействие на окружающую среду. Вот почему важно знать, как часто освежать одежду.

Эксперты советуют после каждого использования мыть только такие предметы гардероба:

Трусы,

носки,

колготки,

спортивную форму,

купальники,

леггинсы,

одежду с видимыми пятнами.

А вот пижаму достаточно стирать раз в неделю при условии, что вы наденете под нее нижнее белье и примете душ перед сном. В противном случае вам придется менять ее каждый день.

Верхнюю одежду достаточно стирать раз в месяц , поскольку она не контактирует напрямую с кожей. С другой стороны, джинсы и другую одежду следует стирать при появлении на них пятен или неприятного запаха.

Как часто мыть обувь?

Эксперты рекомендуют также мыть обувь – хотя бы раз в месяц . Вы можете положить в стиральную машину ботинки или только стельки. Благодаря этому мы избежим такого неприятного заболевания, как микоз стопы. Внутри нашей обуви — идеальная среда для размножения грибка, потому что там тепло, влажно и темно, пояснил дерматолог доктор Джереми Фентон, медицинский директор дерматологической группы Швайгера в Нью-Йорке.

Прежде чем бросить обувь в стиральную машину, убедитесь, что ее можно стирать. Перед стиркой удалите с них самые сильные загрязнения. Затем снимите шнурки и выньте стельки. Обувь лучше всего стирать в мешках для стирки. Каждый ботинок или кросовок должен находиться в отдельной сумке.

Ранее Телеграф сообщил, что многие врачи утверждают, что принимать душ или ванну каждый день не нужно. По их словам, чрезмерное мытье тела смывает полезные бактерии с поверхности кожи, делая ее сухой и раздраженной. Будет достаточно ежедневно мыть всего три части тела.

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