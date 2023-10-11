Эту ошибку с батареями совершают многие белорусы. Эксперты предупредили о неприятных последствиях

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Опубликовано: 11.10.2023 11:29 , Обновлено: 11.10.2023

Во многих домах и квартирах белорусов отопительный сезон уже начался, в других тепло могут подать в ближайшее время. Поэтому сейчас стоит позаботиться о себе и своих счетах. Оказывается, многие люди совершают распространенную ошибку, которая может стоить не столько денег, сколько здоровья.

В осенне-зимний период стоит не только уплотнить окна и двери, проветрить радиаторы, но и обратить внимание на свои повседневные привычки. Возможно, вы обнаружите, что кое-что делаете не так.

Одна из таких распространенных ошибок — развешивание полотенец на радиаторах. Почему эксперты не советуют так делать?

Во-первых, это приводит к тому, что дом или квартира плохо греется, так как мы просто завешиваем источник тепла. Кроме того, некоторые люди могут получить за отопление более высокие счета, так как радиаторы могут потреблять больше энергии. Но это еще не все.

Эксперты предупреждают, что это действие может привести к повышению влажности в помещении , а значит, к риску появления грибка и плесени, например, на стенах.

Особенно сильно это сказывается на аллергиках, поскольку может привести к обострению астмы, легочных заболеваний и даже ослаблению иммунной системы.

[info_b]Однако стоит помнить, что во всем важна умеренность. Если вы будете время от времени развешивать мокрое белье или полотенца на батареях отопления, вы не заметите разницы ни в счетах, ни в самочувствии. Это станет очевидным, когда вы начнете делать это каждый день.[/info_b]

Кроме того, закрытие конвекторов и некоторых радиаторов полотенцами может даже привести к пожару.

Впрочем, это касается не только полотенец, но также постельного белья и других тканей. Как ранее писал Телеграф, британский эксперт предупредила, что на горячих батареях в принципе нельзя сушить никакую одежду.

Британский эксперт рассказала, почему нельзя сушить одежду на батарее