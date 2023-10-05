Как белорусам выбрать правильную картошку? Разобрались, какие сорта не развариваются, а какие лучше хранятся
Если вы из тех белорусов, кто не засаживает поля картошкой, а покупает ее в магазине или на рынке, то вам важно знать, как правильно выбрать эти овощи. Дело в том, что разные сорта картофеля подходят для разных целей. Одни не развариваются, другие, наоборот, превращаются в кашу, третьи больше подходят для салатов и супов, четвертые дольше хранятся. Как из всего этого разнообразия забрать домой подходящий сорт?
В основном существует три кулинарных типа картофеля: А, В и С, иногда еще и D. Эта классификация основана на содержании сухого вещества и крахмала в клубнях и, следовательно, указывает на наиболее подходящее использование сорта.
Какие сорта не развариваются
Сорта картофеля, относящиеся к типу А, характеризуются тем, что они не развариваются. У таких плодов твердая текстура, благодаря чему их легко резать. Они подходят для салатов, супов, запеканок и жарки.
Наиболее популярными сортами, относящимися к типу А, являются:
- Агата,
- Аннабель,
- Альмера,
- Белинда,
- Сесиль,
- Дали,
- Денар,
- Импала,
- Импресия,
- Лорд,
- Моцарт,
- Музыка,
- Никола,
- Оберон,
- Вивиана,
- Волумия.
Из белорусских сортов, которые не развариваются, эксперты советуют выбирать, например, Лилею и Крыніцу (это сорта промежуточного типа).
Лилея — плоды округло-овальные, весом в среднем 150 г. Кожица гладкая с незначительными глазками. Мякоть желтая, плотная.
Крыніца — округлые желтые плоды с желтой мякотью, массой 88-136 гр. Кожура сетчатая, с мелкими глазками. Мякоть желтая.
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Почти не развариваются
Картошка типа В — самая популярная. Мягкость и водянистость клубня – очень умеренная. Разваристость - слабая. Благодаря своей текстуре она подходит для салатов, запеканок и супов, а также для вареников и в качестве гарнира к обеду.
Наиболее популярными сортами картофеля B являются:
- Ариэль,
- Астерикс,
- Агрия,
- Аугуста,
- Беллароза,
- Беллини,
- Бельмонда,
- Била,
- Богун,
- Каррера,
- Колетт,
- Киприан,
- Дитта,
- Фольва,
- Фреско,
- Гала,
- Игнация,
- Ингрид,
- Ирга,
- Ирис,
- Джелли,
- Латона,
- Лавиния,
- Лилли,
- Михалина,
- Рамос,
- Санте,
- Сатина,
- Стасия,
- Сирена,
- Виктория.
К типу В также относятся белорусские сорта Уладар и Скарб.
Уладар (ранний) — плоды округло-овальной формы и массой от 80 до 140 г. Кожура у них гладкая и желтая, с мелкими глазками. Мякоть тоже желтого цвета.
Скарб — клубни крупные, равномерной формы, гладкие, с мелкими глазками. До 200 г массой. Говорят, что мягкая, ярко-желтая мякоть не разваривается и не темнеет при готовке.
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[info_b]Кстати, в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси в начале 2023 года выбрали самый вкусный, по мнению специалистов, картофель. Победу одержал сорт «Вектор» (немного разваривается). Второе и третье места заняли «Бриз» и «Скарб».[/info_b]
Хорошо развариваются
Картофель типа C — это плоды, которые после варки становятся рыхлыми и сухими. Они хорошо подходят для приготовления чипсов, картофельного пюре и драников.
Наиболее популярными сортами картофеля, входящими в эту группу, являются:
- Аметист,
- Агнес,
- Бриз,
- Цекин,
- Кураж,
- Курлан,
- Дональд,
- Этюд,
- Гракха,
- Густав,
- Гонората,
- Юрата,
- Юрек,
- Юста,
- Рассвет,
- Леди Клер,
- Леди Флорина,
- Ласакра,
- Легенда,
- Магнолия,
- Малага,
- Марлен,
- Мазур,
- Мелодия.
Также иногда выделяют отдельный сорт D, когда клубни развариваются очень сильно, а мякоть мягкая, мучнистая и не водянистая.
Белорусские сорта, которые развариваются хорошо или сильно, это:
- Атлант (по внешнему виду немного уступает другим сортам).
- Здабытак
- Зарница
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Какой картофель выбрать для долгого хранения
Лучшими сортами для хранения считают:
- Пикассо — его любят за красивый внешний вид;
- Журавинка — не подвержена болезням и гниению;
- Астерикс — устойчив к механическим повреждениям и вирусам;
- Веснянка — устойчива ко многим заболеваниям и перепадам температуры;
- Скарлетт — сохраняет вкус до поздней весны.
Также хорошие сорта это: Бела роса, Вектор, Атлант, Чайка, Голубизна, Романо, Славянка, Лорх, пишет Agroportal.biz. Кроме того, подольше могут лежать: Здабытак, Гала, Роко.
Но важно знать еще несколько правил. Так, для зимовки следует выбирать спелые клубни (их кожура не отслаивается при надавливании большим пальцем), без повреждений и следов плесени.
Категорически не следует выбирать картофель с зелеными пятнами или ростками. Это объясняется наличием в нем соланина — органического соединения, относящегося к группе стероидных гликоалкалоидов.
[info_b]Употребление картофеля, в котором накапливается это вещество, создает опасность отравления, которое обычно наступает через 7-19 часов после приема пищи, хотя первые симптомы расстройства могут проявиться уже через полчаса. Как правило, это типичные желудочные расстройства: тошнота, рвота, боли в животе и головные боли, колики, диарея, повышенная потливость и лихорадка. Иногда наблюдаются также нарушения сознания, затрудненное дыхание, сердечная аритмия и даже галлюцинации.[/info_b]
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