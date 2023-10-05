Как белорусам выбрать правильную картошку? Разобрались, какие сорта не развариваются, а какие лучше хранятся

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Опубликовано: 05.10.2023 11:41 , Обновлено: 05.10.2023

Если вы из тех белорусов, кто не засаживает поля картошкой, а покупает ее в магазине или на рынке, то вам важно знать, как правильно выбрать эти овощи. Дело в том, что разные сорта картофеля подходят для разных целей. Одни не развариваются, другие, наоборот, превращаются в кашу, третьи больше подходят для салатов и супов, четвертые дольше хранятся. Как из всего этого разнообразия забрать домой подходящий сорт?

В основном существует три кулинарных типа картофеля: А, В и С, иногда еще и D. Эта классификация основана на содержании сухого вещества и крахмала в клубнях и, следовательно, указывает на наиболее подходящее использование сорта.

Какие сорта не развариваются

Сорта картофеля, относящиеся к типу А, характеризуются тем, что они не развариваются. У таких плодов твердая текстура, благодаря чему их легко резать. Они подходят для салатов, супов, запеканок и жарки.

Наиболее популярными сортами, относящимися к типу А, являются:

Агата,

Аннабель,

Альмера,

Белинда,

Сесиль,

Дали,

Денар,

Импала,

Импресия,

Лорд,

Моцарт,

Музыка,

Никола,

Оберон,

Вивиана,

Волумия.

Из белорусских сортов, которые не развариваются, эксперты советуют выбирать, например, Лилею и Крыніцу (это сорта промежуточного типа).

Лилея — плоды округло-овальные, весом в среднем 150 г. Кожица гладкая с незначительными глазками. Мякоть желтая, плотная.

Крыніца — округлые желтые плоды с желтой мякотью, массой 88-136 гр. Кожура сетчатая, с мелкими глазками. Мякоть желтая.

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Почти не развариваются

Картошка типа В — самая популярная. Мягкость и водянистость клубня – очень умеренная. Разваристость - слабая. Благодаря своей текстуре она подходит для салатов, запеканок и супов, а также для вареников и в качестве гарнира к обеду.

Наиболее популярными сортами картофеля B являются:

Ариэль,

Астерикс,

Агрия,

Аугуста,

Беллароза,

Беллини,

Бельмонда,

Била,

Богун,

Каррера,

Колетт,

Киприан,

Дитта,

Фольва,

Фреско,

Гала,

Игнация,

Ингрид,

Ирга,

Ирис,

Джелли,

Латона,

Лавиния,

Лилли,

Михалина,

Рамос,

Санте,

Сатина,

Стасия,

Сирена,

Виктория.

К типу В также относятся белорусские сорта Уладар и Скарб.

Уладар (ранний) — плоды округло-овальной формы и массой от 80 до 140 г. Кожура у них гладкая и желтая, с мелкими глазками. Мякоть тоже желтого цвета.

Скарб — клубни крупные, равномерной формы, гладкие, с мелкими глазками. До 200 г массой. Говорят, что мягкая, ярко-желтая мякоть не разваривается и не темнеет при готовке.

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[info_b]Кстати, в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси в начале 2023 года выбрали самый вкусный, по мнению специалистов, картофель. Победу одержал сорт «Вектор» (немного разваривается). Второе и третье места заняли «Бриз» и «Скарб».[/info_b]

Хорошо развариваются

Картофель типа C — это плоды, которые после варки становятся рыхлыми и сухими. Они хорошо подходят для приготовления чипсов, картофельного пюре и драников.

Наиболее популярными сортами картофеля, входящими в эту группу, являются:

Аметист,

Агнес,

Бриз,

Цекин,

Кураж,

Курлан,

Дональд,

Этюд,

Гракха,

Густав,

Гонората,

Юрата,

Юрек,

Юста,

Рассвет,

Леди Клер,

Леди Флорина,

Ласакра,

Легенда,

Магнолия,

Малага,

Марлен,

Мазур,

Мелодия.

Также иногда выделяют отдельный сорт D, когда клубни развариваются очень сильно, а мякоть мягкая, мучнистая и не водянистая.

Белорусские сорта, которые развариваются хорошо или сильно, это:

Атлант (по внешнему виду немного уступает другим сортам).

Здабытак

Зарница

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Какой картофель выбрать для долгого хранения

Лучшими сортами для хранения считают:

Пикассо — его любят за красивый внешний вид;

Журавинка — не подвержена болезням и гниению;

Астерикс — устойчив к механическим повреждениям и вирусам;

Веснянка — устойчива ко многим заболеваниям и перепадам температуры;

Скарлетт — сохраняет вкус до поздней весны.

Также хорошие сорта это: Бела роса, Вектор, Атлант, Чайка, Голубизна, Романо, Славянка, Лорх, пишет Agroportal.biz. Кроме того, подольше могут лежать: Здабытак, Гала, Роко.

Но важно знать еще несколько правил. Так, для зимовки следует выбирать спелые клубни (их кожура не отслаивается при надавливании большим пальцем), без повреждений и следов плесени.

Категорически не следует выбирать картофель с зелеными пятнами или ростками. Это объясняется наличием в нем соланина — органического соединения, относящегося к группе стероидных гликоалкалоидов.

[info_b]Употребление картофеля, в котором накапливается это вещество, создает опасность отравления, которое обычно наступает через 7-19 часов после приема пищи, хотя первые симптомы расстройства могут проявиться уже через полчаса. Как правило, это типичные желудочные расстройства: тошнота, рвота, боли в животе и головные боли, колики, диарея, повышенная потливость и лихорадка. Иногда наблюдаются также нарушения сознания, затрудненное дыхание, сердечная аритмия и даже галлюцинации.[/info_b]

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