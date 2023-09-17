«Цены подросли, но ниже магазинных» - По чем продают овощи и фрукты на осенних сельхозярмарках?

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Опубликовано: 17.09.2023 10:54 , Обновлено: 25.04.2025

С 16 сентября в Минске начали работать традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки, которые до 26 ноября обещали организовать во всех районах столицы. Посмотрели, по чем сейчас там продают картошку, помидоры, лук и что ещё кроме сезонных овощей и фруктов там можно купить.

Самая масштабная торговая площадка, выделенная под сельхозярмарку выходного дня, 16 сентября раскинулась на площадке у “Чижовка-Арены”. По словам самих покупателей, которых процитировало госагентство БелТА, цена на многие продукты на там ниже, чем в магазинах.

“По сравнению с предыдущими сезонами цены, конечно, подросли. Но они все равно ниже, чем в сетевых магазинах”, - заявила одна из постоянных посетительниц сельхозярмарок.

Вот средние цены на овощи, которые привела БелТА:

картофель - в среднем 0,8 - 1,5 рубля в зависимости от размера и сорта;

помидоры - от 80 копеек за мелкие плоды, от 1 рубля за “сливки”, “пальчики” и другие стандартные сорта, от 2,5 - 3,5 рубля за малиновые и желтые сорта;

кабачок, морковь и капуста - от 1 рубля;

лук - от 1,5 рубля;

чеснок - от 9 рублей.

По данным издания “Комсомольская правда”, на аналогичной ярмарке у Дворца культуры железнодорожников в Минске 16 сентября также продавали:

свеклу и морковь - по 1,2 рубля;

огурцы - по 2,90 - 3,90 рубля;

перец сладкий - от 2 рублей;

перец жгучий - по 5 - 7 рублей;

баклажаны - от 3 рублей;

редиска - от 2,5 рубля;

цветная капуста и брокколи - по 5 рублей.

Помимо овощей на ярмарках сейчас можно найти и фрукты и ягоды белорусского и иностранного производства:

яблоки - по 1,80-3 рубля;

груши - по 5 рублей;

крупные синие сливы - по 5,50-6 рублей;

садовая малина - по 12,5 - 15 рублей;

голубика - мелкая по 23 рубля, крупная - по 33 рубля;

клюква - по 9-10 рублей;

брусника - от 16 рублей;

клубника брестская - от 7,5 рубля;

арбузы - от 1,3 рубля;

дыни - от 1 рубля.

Что еще можно купить на сельхозярмарке?

Помимо традиционных осенних овощей и фруктов на сельхозярмарках также можно закупиться орехами (цена за килограмм грецких стартует от 8 рублей за неочищенный и от 20 рублей за очищенный от скорлупы орех, на арахис - от 9 рублей), мёдом (в диапазоне 13 - 25 рублей за литр), а также соленым и свежим мясом и салом (от 18 до 25 рублей в зависимости от толщины) и свежей рыбой (живого карпа, например, продают за 8 рублей за кило).

Можно найти на прилавках на ярмарке и лесные грибы . Так, за килограмм подберезовиков продавцы сейчас просят в районе 25 рублей, за кило лисичек - 18 рублей.

Где в Минске будут работать сельхозярмарки?

Всего городские власти выделили под сельхозярмарки 105 площадок, где можно будет приобрести сезонные овощи, фрукты и прочие продукты у фермерских хозяйств, организаций и частных лиц, которым разрешили там продавать излишки урожая со своих участков. Ранее Телеграф озвучил адреса торговых площадок во всех районах Минска, где этой осенью планируют организовать работу таких ярмарок.

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Для того, чтобы поучаствовать в такой ярмарке не в качестве покупателя, а в качестве продавца, необходимо подать специальную заявку в администрацию района в письменной форме или по телефону. Телеграф рассказывал, какую именно продукцию белорусам разрешили продавать на этих ярмарках.

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