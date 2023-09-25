Это вещество делает картошку галлюциногеном. Какую нельзя есть и как хранить, чтобы не появилось?

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Опубликовано: 25.09.2023 11:35 , Обновлено: 25.09.2023

Неправильное хранение и даже некоторые способы приготовления картофеля могут привести к очень плохим последствиям для организма. Впрочем, о смертельной опасности речи не идёт. Читайте, как хранить и каким картофелем нельзя злоупотреблять.

Зелёные пятна картошке не значат, что она не дозрела. На самом деле во время хранения внутри клубней могут возникнуть химические реакции. Очень часто они становятся зелёными под воздействием света. Значит ли это, что они стали не съедобны?

Польза картошки для организмов белорусов и не только

Для начала стоит разобраться, насколько вообще картошка полезна. Картофельные клубни являются богатым источником витамина С. В молодом картофеле его содержится до 16 мг и это при том, что суточная потребность составляет 60 мг. Поэтому употребление всего нескольких кусочков картошки дает необходимую дозу этого витамина.

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Клубни содержат много бета-каротина и витаминов A, D, E, K, H и группы B. Также они содержат такие минералы, как сера, кальций, калий, магнит, йод и марганец.

Однако картошку не рекомендуются есть всем, поскольку она имеет высокий гликемический индекс, а это означает, что, среди прочего, ее следует избегать больными диабетом. Картофель также не рекомендуют людям, страдающим почечной недостаточностью или ревматизмом.

Полезные вещества в картофеле:

Полезное вещество Функция Примерные значения Углеводы Источник энергии 15 г на 100 г картошки Клетчатка Поддержка здорового пищеварения 2 г на 100 г картошки Витамин С Укрепление иммунной системы 20 мг на 100 г картошки Витамины группы В Поддержка нервной системы и образование крови Различные значения в зависимости от вида картошки Калий Регулирование уровня жидкости и работы сердца 429 мг на 100 г картошки Магний Укрепление костей и мышц 25 мг на 100 г картошки Фосфор Формирование костей и зубов 61 мг на 100 г картошки

[info_b]Эта таблица содержит информацию о некоторых полезных веществах, их функции и примерные значения содержания в картошке. Обратите внимание, что конкретные значения могут различаться в зависимости от сорта и способа приготовления картошки.[/info_b]

Ядовит ли зеленый картофель?

При неправильном хранении картофель теряет свою пищевую ценность, что делает его опасным для здоровья. Бывает, что они начинают прорастать , и тогда в них начинает выделяться соланин. В результате клубни приобретают зеленый цвет, и мытье или срезание обесцвеченных частей не поможет.

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[info_b]Соланин - это естественный токсин, который присутствует в картошке. Он может быть опасен для человека, если уровень его потребления становится слишком высоким. Особенно высокое содержание соланина обычно наблюдается в зеленых частях картошки (например, в кожуре или глазках), а также в картофеле, который начал прорастать или стареть.[/info_b]

Употребление больших количеств соланина может вызвать отравление, проявляющееся симптомами, такими как тошнота, рвота, желудочные боли, головная боль и даже паралич. Однако такие случаи отравления редки и обычно происходят при употреблении больших количеств картошки или при употреблении картошки с высоким содержанием соланина.

Чтобы минимизировать риск отравления соланином, рекомендуется:

Избегать употребления зеленой картошки или картофеля с проростками.

Удалять зеленые части картошки перед ее использованием.

Хранить картошку в прохладном и темном месте, чтобы снизить вероятность образования зеленых частей.

Помните, что приготовление картошки должно быть правильным, так как некоторые методы приготовления (например, фритюр) могут увеличить содержание соланина.

Первые симптомы отравления появляются через 20 часов после еды и включают рвоту, повышение температуры тела, головные боли и потерю сознания и галлюцинации.

Обычно симптомы обычно исчезают сами на следующий день, поэтому не опасны для жизни. Однако когда концентрация соланина в организме слишком высока, это может даже привести к коме . Стоит помнить, что соланин накапливается в сердце, печени и почках.

Ранее Телеграф сообщил, что из картофеля, кажется, можно приготовить все — супы, пюре, салаты и даже котлеты. Его можно сварить, поджарить, запечь и придумать еще много блюд. Некоторые ученые говорят, что картошка — полезная для здоровья. Но другие спорят, что она несет только вред. Что же будет с организмом, если есть картофель каждый день? Оказывается, все зависит от способа приготовления. Узнали, как этот плод влияет на сердце, давление, желудок, почки, зубы и не только.

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