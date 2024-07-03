Не сочетайте картошку с этими продуктами. Диетологи назвали блюда, которые вызовут "революцию" в желудках белорусов

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Опубликовано: 03.07.2024 16:15 , Обновлено: 03.07.2024

Долгое время картофель считался "запретным" продуктом для тех, кто хочет похудеть, и в целом не самым полезным овощем. Однако учёные давно доказали, что от картофеля не полнеют, но лишь при условии, если сочетать его с правильными продуктами. В противном случае можно не только набрать пару лишних килограммов, но и устроить своему желудку настоящую "революцию", что точно плохо отразится на здоровье. Некоторые по-настоящему "запретные" сочетания для белорусов станут откровением, ведь, если строго следовать советам диетологов, придётся отказаться от некоторых традиционных блюд.

Так ли вреден картофель?

Согласно подсчётам диетологов, в 100 граммах картошке содержится примерно 70-90 калорий, что точно не делает её запретным плодом для тех, кто придерживается правильного питания и ведёт здоровый образ жизни (ЗОЖ). Точная калорийность зависит от конкретного сорта корнеплода.

К тому же картофель является богатым источником витамина С (до 16 мг, то есть более чем треть от суточной потребности человека), а также бета-каротина, витаминов A, D, E, K, H и группы B. В этом корнеплоде также содержат такие минералы, как сера, кальций, калий, магнит, йод и марганец.

Кому точно не рекомендуют налегать на картошку, так это диабетикам, поскольку она имеет высокий гликемический индекс. Впрочем, он также сильно зависит от способа приготовления - выше всего он у свежеприготовленной, горяченькой вареной картошки или картофельного пюре, но по мере охлаждения гликемический индекс падает раза в полтора.

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Фото иллюстрационное

Как приготовить картофель, чтобы он был полезным?

Термическая обработка становится ключевым аспектом, от которого зависит, пойдёт ли картофель на пользу вашему организму или скорее станет причиной дополнительных проблем со здоровьем. Так, специалисты отмечают, что лучше всего свои полезные и питательные свойства картофель сохраняет, когда его готовят прямо в кожуре, поэтому картофель в мундире - идеальный выбор для сторонников ЗОЖ.

На втором месте по степени полезности - картофель, приготовленный на пару, на третьем, пожалуй, самый популярный в Беларуси вариант приготовления традиционного корнеплода, ставшего едва ли не национальным символом - сваренный в воде очищенный картофель.

Чтобы сделать процесс приготовления любимого блюда полезнее, специалисты советуют максимально сократить процесс варки. Именно для этого специалисты по правильному питанию рекомендуют класть сырой картофель в уже кипящую, а не холодную воду. Чистить картофель также рекомендуют непосредственно перед приготовление, тогда, по словам диетологов, картофель точно принесёт пользу организму.

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С чем нельзя сочетать картофель?

А вот к выбору продуктов к картофельному гарниру диетологи советуют подходить очень тщательно. Из-за высокого содержания крахмала его не следует сочетать с животным белком. Это может привести к не самым приятным реакциям в желудке. Считается, что картофель ускоряет гнилостные процессы и брожение. От этого человек может чувствовать дискомфорт, тяжесть, вздутие живота и изжогу.

В первую очередь диетологи рекомендуют избегать сочетания картофеля с жирным мясом, например, со свиными котлетками или свиными отбивными в панировке. Густые сливочные соусы также превращают картофель в калорийную бомбу. Частое употребление такого рода “деликатесов” практически гарантированно приведет к набору веса, а также спровоцировать внезапный скачок уровня сахара в крови.

Картошка и жир, как убеждены специалисты по правильному питанию, это ужасное с точки зрения здоровья желудка сочетание, поэтому они рекомендуют избавиться от привычки поливать картошку щедрой порцией сливочного масла и такими любимыми белорусами жирными зажаристыми шкварками.

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