Биолог посоветовал белорусам посыпать картофель на зиму цементом. Чем поможет?

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Опубликовано: 02.09.2023 15:11 , Обновлено: 07.09.2023

В Беларуси стартовал сезон уборки картофеля, и многие сельчане и дачники задумываются о том, как лучше подготовить собранный урожай для хранения, чтобы он пролежал всю зиму - не загнивал и не позеленел, потеряв и во вкусе, и в пищевой ценности. Свои советы по подготовке картофеля на закладку на зиму на днях озвучил популярный видеоблогер, биолог Иван Русских.

Для начала он посоветовал не торопиться отправлять в картофель в погреба сразу после уборки с поля. По словам эксперта, чтобы картофель лучше хранился и не загнивал, ему лучше дать полежать 10–14 дней в прохладном (с температурой +18… +20°C), затененном и хорошо проветриваемом месте. Такой период хранения корнеплодов специалисты называют лечебным.

Иван Русских пояснил, что за это время могут проявиться какие-то повреждения отдельных корнеплодов, которые можно не заметить сразу после уборки с поле. При этом эксперт предостерёг от выкладывания картофеля на солнце, как это часто делают в деревнях, чтобы дать ему “просохнуть от земли”. По словам специалиста, в таких условиях высока вероятность того, что картофель позеленеет.

После завершения “лечебного периода” картофель нужно перебрать, убирая позеленевшие или подгнившие клубни, а непосредственно перед закладкой на хранение провести простую манипуляцию - опудрить картофель цементом или гипсом. По словам биолога, достаточно всего 200 граммов этого стройматериала, чтобы защитить картофель от гниения и улучшить условиях его длительного хранения.

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