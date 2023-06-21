ГМО или нет? Узнали, можно ли есть синюю картошку

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Опубликовано: 21.06.2023 13:57 , Обновлено: 07.09.2023

На днях Минсельхозпрод Беларуси рассказал о новых сортах картофеля, выведенных белорусскими селекционерами. Сорта, получившие название «сапфир» и «лекарь», отличаются необычным цветом корнеплодов, соответственно, фиолетовым и розовым. Оказалось, цветной картофель - не такая уже и редкость. Выяснили, какие ещё сорта обладают необычной окраской, как цвет влияет на вкус продукта и нашли ответ на самый волнующий вопрос - является ли цветной картофель генетически модифицированным продуктом и представляет ли он опасность для человека?

Фиолетовый картофель - это ГМО?

Для начала стоит ответить на самый главный вопрос: картофель с мякотью необычного цвета не является генетически модифицированным продуктом. Более того, фиолетовый картофель известен не то что не первый год, а уже не первый век и появился задолго до расцвета генной инженерии.

Например, в странах Южной Америки, таких как Перу и Боливия, широко распространён фиолетовый сорт картофеля Вителот, также известный под такими названиями, как Негритянка, Китайский трюфель или Синий французский трюфельный картофель.

Такие сорта были получены в результате скрещивания традиционных светлых сортов с южноамериканскими дикоросами, клубни которых имеют фиолетовую окраску от природы.

Почему картофель фиолетовый и чем ещё отличается от обычного?

Как поясняют специалисты, фиолетовую окраску клубням картофеля придают антоцианы. Это растительные пигменты - окрашенные растительные гликозиды, которые и отвечают за красную, фиолетовую и синюю окраску плодов и листьев растений. В них содержится большое количество ионов магния и кальция.

Так, ионы калия добавляют клубням красноты, ионы магния и кальция - придают фиолетовый оттенок. Таким образом, итоговый цвет зависит от кислотности клеточного сока клубней: более красные тона говорят о кислой среде, синие и фиолетовые — о щелочной.

От традиционного картофеля со светлой мякотью фиолетовый отличает, как правило, более высокая устойчивость к заболеваниям и более длительный срок хранения за счёт более толстой кожуры (впрочем, есть сорта, наоборот, с более тонкой кожицей). Кроме того, в таких сортах, как правило, повышено содержание полезных микроэлементов, таких как витамины С, A, B1, B2, B5, B6, E и K, кальций, калий, каротиноиды и фенольные кислоты.

В чём его польза и вред?

Поскольку фиолетовый картофель богат антоцианами, которые, по сути, являются антиоксидантами, его употребление замедляет процессы старения организма, утверждают некоторые специалисты. Также в таких сортах картофеля содержатся вещества, которые способны защищать организм от рака, развития сердечно-сосудистых заболеваний, помогают укрепить иммунитет, снизить риск хронических воспалений и даже улучшить зрение.

Фиолетовый картофель медики также зачастую рекомендуют употреблять людям с высоким артериальным давлением, для профилактики тромбообразования и инсультов. Также врачи разрешают его употреблять диабетикам.

Кроме того, в картофеле таких сортов в большом количестве содержатся пищевые волокна, улучшающие функцию пищеварительной системы и предотвращают возникновение запоров.

Такие сорта картофеля также подойдёт для тех, кто стремится похудеть. Дело в том, что антоцианы препятствуют накоплению жиров, а хлорогеновая кислота, которой также много таких сортах, способствует расщеплению жиров при физической нагрузке. Калорийность такого картофеля составляет всего 72 ккал на 100 гр.

Вред от такого картофеля могут ощутить на себе лишь люди с индивидуальной непереносимостью продукта и пищевой аллергией (цветные фрукты, ягоды и овощи в целом более аллергенны, чем зеленые и светлоокрашенные), а так же с пониженным артериальным давлением.

Отметим также, что как и в случае с любым другим продуктом, при употреблении цветного картофеля следует контролировать количество съеденного овоща - от переедания цвет картофеля никак не застрахует.

Как цвет влияет на вкус картофеля и что из него приготовить?

Что касается вкусовых качеств, то в данном вопросе мнения самих потребителей сильно расходятся: кто-то утверждает, что фиолетовый картофель ничем не отличается по вкусу от обычного, кто-то улавливает в нём “особые” нотки.

Отметим, что в данном случае всё зависит не столько от цвета как такового, сколько от конкретного сорта, ведь каждый из них - результат скрещивания разных видов с разными качествами, в том числе, вкусовыми. Какие-то сорта - более сладкие на вкус, чем традиционные, какие-то - имеют мускусный оттенок.

При термической обработке фиолетовый картофель не теряет свой цвет, хотя может становиться чуть светлее или, наоборот, более насыщенным. Кулинары рекомендуют его запекать, жарить или варить. Он хорошо сочетается с травами, чесноком, свининой, птицей и мягкими сырами.

Готовить из него пюре или суп (за исключением борща) не рекомендуют - цвет блюда получается специфическим и непривычным, а вот чипсы или картофель фри фиолетового цвета точно удивят и детей, и взрослых. Впрочем, это именно тот продукт, с которым точно стоит экспериментировать на кухне. В сети пользователи активно делятся результатами таких экспериментов, а вместе с фото - и рецептами фиолетового пюре, чипсов, пирогов.

Какие сорта бывают?

В настоящее время известно более 20 сортов фиолетового картофеля. Например, издание The Spruce рассказало о девяти самых популярных сортах картофеля с фиолетовой мякотью. Всё синее, Синий кот, Волшебная Молли, Перуанский фиолетовый, Фиолетовое величие, упомянутый ранее Вителотт - названия интригуют не только заядлых огородников.

Впрочем, найти сортовой картофель с фиолетовой мякотью можно не только за рубежом, в Беларуси он также уже есть в продаже. Так, в одном из белорусских интернет-магазинов нашли сразу несколько видов - Гурман, Аметист, Солоха, Майями и просто - Фиолетовый. Цена за килограмм сортового картофеля колеблется от 18 до 23 рублей.

В некоторых интернет-магазинах заявлено наличие и того самого белорусского сорта Сапфир, о котором на днях рассказывали в Минсельхозпроде, однако, цена на этот сорт не указана.

Примечательно, что о выведении нового сорта с таким же названием в апреле этого года заявили российские учёные из Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра Уральского отделения Российской академии наук (РАН).

И если белорусские селекционеры подробностей о новом сорте картофеля ничего не рассказали, то их российские коллеги дали больше информации. По их словам, сорт Сапфир был выведен в сотрудничестве с научным центром биологических систем и агротехнологий РАН и исследовательским центром картофеля имени А.Г. Лорха путем скрещивания высокоурожайного сорта Роко и фиолетового картофеля Bora Valley. Российские учёные заявили, что работали над выведением этого сорта более 10 лет.

Это не первый “цветной” сорт, выведенный российскими селекционерами, но от других его отличает, по их словам, “высокая и стабильная продуктивность” и урожайность (до 50 тонн с гектара), а также “агроэкологическая пластичность” и “высокая товарность клубней”.