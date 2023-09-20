Положите рядом эти фрукты. Как хранить картошку, чтобы она долго не портилась

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Опубликовано: 20.09.2023 12:09 , Обновлено: 20.09.2023

Бывает, что при хранении картофеля дома, спустя время плоды начинают гнить, или на них появляются проростки и плесень. Но можно ли этого избежать? Да, и очень легко. Достаточно положить рядом определенные фрукты.

Как правильно хранить картофель?

Самое главное правило — хранить этот овощ в темном и сухом месте. Наилучшая температура, при которой плоды остаются свежими до шести месяцев, — 5-7 градусов. При чуть более высокой температуре — 10 градусов — картофель сохранится в течение двух-трех месяцев.

Поэтому эксперты не советуют хранить запас картофеля в кухонном шкафу или под раковиной, так как в таких местах температура гораздо выше (следовательно, картофель быстрее прорастает и на нем появляется плесень). Овощи могут сохраняться в таких условиях в течение нескольких дней, если у них есть доступ к воздуху.

Лучшим местом хранения картофеля является затемненный угол в погребе или кладовке — важно, чтобы на него не попадало солнце. При этом они должны лежать в ящиках или корзинах, а не в мешках (картофелю нужно пространство).

Можно ли хранить картошку на балконе или в холодильнике?

Поскольку картофель не любит ни слишком высоких, ни слишком низких температур, хранить его в холодильнике или на балконе — не самая лучшая идея. В первом случае может произойти химическая реакция — содержащийся в нем крахмал при низкой температуре может превратиться в сахар. А при термической обработке (например, варке или запекании) может образоваться акриламид — вредное химическое вещество.

Хранение картофеля на балконе также не способствует продлению его свежести — он может испортиться как при низких температурах, так и при попадании на него солнечных лучей.

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Какой фрукт спасет этот корнеплод?

Картофель не любит оставаться в одиночестве. Поэтому, если к нему добавить яблоко, он дольше сохранит свежесть. Хранение картошки в соседстве только с этим фруктом может продлить ее жизнь в 2 раза.

Но будьте осторожны — нужно следить за тем, чтобы яблоко не испортилось. То же самое относится и к картофелю — его нужно осматривать и проверять качество. Овощи должны быть сухими, температура невысокой, а помещение проветриваемым.

В противном случае мы можем вызвать обратную реакцию — картофель начнет быстрее портиться, гнить и издавать специфический запах — под влиянием этилена, выделяемого яблоками. Это гормон, стимулирующий созревание овощей и фруктов.

В чем польза картошки?

Картофель является источником важных минеральных веществ — в том числе калия, который укрепляет работу нервной системы, сердца и мышц.

В картофеле много магния, который улучшает здоровье костей и зубов, а также электролитный баланс.

Употребляя этот овощ, мы можем избежать дефицита фосфора в организме — его недостаток проявляется в снижении иммунитета. Кроме того, картофель содержит витамин С, который важен для иммунной системы, а также витамин К и бета-каротин, отвечающие за хорошее состояние кожи, волос и ногтей.

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