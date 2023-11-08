Из чего на самом деле делают корма для кошек и собак? Узнали, как правильно выбрать, чтобы не навредить питомцу

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Опубликовано: 08.11.2023 13:44 , Обновлено: 10.06.2024

Собаки и кошки - это не просто домашние животные, они являются членами семьи и заслуживают заботы и внимания. А одной из важных составляющих этого является правильное питание. Однако, огромный выбор кормов для кошек и собак в магазинах может поставить в тупик любого хозяина. И купить лучший из всего многообразия производителей — задача не из легких. Рассказываем, как появились современные корма для домашних животных, из чего их делают и как правильно выбрать тот, который точно подойдет вашему любимцу.

Как и когда придумали корма для кошек и собак?

Покупая очередную пачку корма для своего питомца, мы вряд ли задумываемся о том, как вообще возникла идея создания специальной еды для кошек и собак.

Первые домашние животные появились еще в далекой древности. Однако первые корма для них, похожие на современные, начали делать относительно недавно — в XIX веке. До этого люди кормили питомцев буквально со своего стола. Обеспеченные слои населения использовали мясо и рыбу, а остальные кормили домашних кошек и собак чем придется.

В 1873 году британский ветеринар Джеймс Херрик создал первый сухой корм для собак на основе пшеничной муки и мяса. А в 1906 году американский ветеринар Рэймонд Барт разработал первый сухой корм для кошек на основе кукурузной муки и куриного мяса.

В 1920-е годы появилось первое поколение консервированных кормов для домашних животных. Их создавали из конины, так как ее стоимость тогда была низкой.

В 1940-е годы производители зерновых, привлеченные высокой прибылью от продажи кормов для животных, начали выпускать сухой корм для кошек и собак из остатков побочных продуктов и зерна.

В 1956 году был создан корм, который производится с использованием процесса под названием «экструзия». Пищевая масса под высоким давлением и при высокой температуре пропускается через специальное отверстие для формирования кусочков определенной формы и размера. Во время этого процесса пища стерилизуется и консервируется, а питательные вещества, в том числе витамины, разлагаются. Но, учитывая, насколько дешево производить корм для домашних животных таким способом, большинство производителей рекламировали его как наиболее удобный вариант корма для кошек и собак.

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Какие бывают корма для кошек и собак

Современные корма для домашних питомцев представлены в большом многообразии. Они могут быть сухими или влажными, содержать мясо или растительные ингредиенты, иметь различный уровень белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Кроме того, корма могут быть предназначены для определенных возрастных групп животных и для питомцев с разным состоянием здоровья.

Корма для кошек и собак условно можно разделить на следующие виды:

Сухой корм — наиболее распространенный. Он состоит из смеси зерновых ингредиентов, мяса, рыбы, овощей и фруктов. Сухой корм удобен тем, что его можно хранить в течение длительного времени без опасения, что он испортится. Кроме того, такой корм удобнее дозировать.

Влажный корм — содержит мясо, рыбу или овощи, залитые соусом. Этот тип корма более питательный и вкусный, чем сухой, но может содержать больше консервантов и красителей. Влажный корм выпускают в нескольких вариациях — в виде паштета или кусочков разного размера в соусе.

Полнорационные корма — они содержат все необходимые питательные вещества для собаки или кошки. Они могут быть как сухими, так и влажными.

Дополнительные корма — их используют в качестве добавки к основному рациону животного. Они могут содержать витамины, минералы и другие добавки, помогающие поддерживать здоровье питомца. К таким кормам относятся так называемые ветеринарные корма для животных с какими-либо проблемами.

Премиум-корма — содержат высококачественные ингредиенты и поэтому стоят дорого.

Эконом-корма — в них используют низкокачественные ингредиенты и стоят такие корма недорого.

Корма для котят и щенков — могут быть сухими или влажными и содержат необходимые для питомцев-малышей питательные вещества и микроэлементы.

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Остановимся подробнее на двух основных категориях: сухом и влажном корме.

[info_b]Отметим, что каждый рецепт корма для домашних животных индивидуален, и у каждого производителя свои методы.[/info_b]

Из чего и как делают сухие корма?

Сухие корма для домашних животных изготавливают путем смешивания сухих и влажных ингредиентов, чтобы получилось тесто. В процессе оно нагревается под давлением, затем проталкивается через пресс-форму, которая измельчает его на кусочки (другой способ — выпекание продукта). Гранулы сушат и охлаждают. Их размер и форма варьируются в зависимости от спецификации продукта.

Какие же ингредиенты могут смешивать при производстве?

Мясо и субпродукты

Мясо в том виде, которое хозяева хотели бы видеть в корме, как правильно, вы найдете, скорее всего лишь в дорогих кормах. Это может быть:

говядина;

свинина;

ягнятина;

крольчатина;

птица;

или рыба.

Кроме того, в составе корма могут быть и субпродукты — печень, сердце, желудки.

[info_b]Каждый производитель добавляет разное количество мясных компонентов. Хорошо, если процент указан на упаковке. В составе действительно хорошего и полезного корма должно быть не менее 35% мяса, птицы или рыбы. [/info_b]

Причем, обычно мясо сублимируют или дегидрируют (высушивают). И на хороших кормах обязательно будет написан вид мяса и способ его обработки.

Ищите на упаковке следующие слова: свежее мясо курицы, сублимированная куриная печень, дегидрированное мясо индейки, мука из мяса курицы, свежая цельная камбала и т.д.

Что? Дегидратация, сублимация, мука? Не удивляйтесь, это вполне нормально. Дело в том, что в свежем мясе много воды, но сам корм должен же быть сухим. Поэтому мясо отдельно высушивают (получается дегидрированyое мясо) и иногда перемалывают в муку, чтобы оно лучше смешалось с другими ингредиентами. Если мясо сублимированное, значит, его сначала заморозили, а затем высушили вакуумом.

Чем заменяют мясо в дешевых кормах?

А вот в кормах подешевле чаще используют отходы мясной продукции. Это могут быть:

жилы;

шкура;

кости.

Эти компоненты могут скрываться под надписями «продукты переработки мяса», «мясопродукты», «продукты животного происхождения».

Кукуруза, рис, картошка и другие углеводы

Также в корма добавляют углеводы, которые и сохраняют форму корма в виде гранул. Поэтому в составе вы можете найти:

кукурузу;

картофель;

рис;

овес;

пшеницу.

Добавление этих ингредиентов в корм не делает его плохим. Однако важно обращать внимание на количество.

Например, эксперты советуют избегать кукурузы (кукурузного глютена и прочего) в рационе собак и кошек. Она и ее производные в некоторых кормах составляют до 50% общего объема, что не очень хорошо.

Некоторые специалисты пишут, что риса и других злаков должно быть не более 25-30%. Впрочем, и картофеля также не должно быть много в составе кормов.

Жиры

В составе кормов вы также можете найти жиры. Они дают питомцам энергию, а также помогают усваиваться витаминам А, D, E.

Но их, конечно же, тоже не должно быть много. Причем, преобладать должны жиры животного происхождения . А вот растительное масло, рыбий жир — могут быть лишь дополнительным источником витаминов.

Клетчатка

Она необходима нашим любимым питомцам для того, чтобы поддерживать их пищеварение: чтобы питомец не страдал от запоров и других расстройств.

Для этого чаще всего используют свекольный жом и пульпу . Но в дорогие корма добавляют сушеные овощи и фрукты (например, бобы и яблоки).

Витамины и минералы

Эти компоненты уже есть в тех продуктах, из которых делают корма. Однако, они разрушаются при термической обработке. Поэтому производители добавляют их отдельно.

В кормах подороже можно найти:

витамин D и омега-три кислоты (для красивой шерсти);

витамины группы В;

витамин А;

витамин Е;

каротин;

тривитамин.

Консерванты

Эти вещества добавляют в корм, чтобы продукт не портился долгое время. Консерванты могут быть натурального происхождения и синтетического. К первым относят экстракт розмарина и смесь токоферолов (мы знаем ее под названием витамин Е), ко вторым — различные добавки с индексом Е.

Что такое пробиотики и пребиотики?

На пачках некоторых кормов можно встретить и такие слова.

Пробиотики – это живые бактерии, полезные для организма, которые оптимизируют микрофлору кишечника. Пребиотики – это элементы пищи, которые стимулируют рост и активность полезной микрофлоры кишечника.

Из чего и как делают влажные корма?

Влажные корма продают, как правила, в виде желе, соуса или мусса. Их также изготавливают путем смешивания ингредиентов. По сути, в их состав может входить все то же самое, что и в сухие. Однако различается процесс производства.

Тут тоже важно разделять дешевые и дорогие корма.

Так, в первые добавляют не мясо, а субпродукты, мясокостную муку, сою и жиры. В свою очередь в кормах подороже больше натурального мяса, рыбы, морепродуктов.

Поэтому всегда нужно смотреть на процент мясных компонентов. Если его нет, стоит поискать информацию про корм и отзывы других покупателей в интернете.

В состав входят и другие ингредиенты, такие как масла и жиры, витамины, минеральные вещества, крупы, макаронные изделия, злаки или овощи.

Воду также часто добавляют в качестве ингредиента для облегчения обработки и для придания продукту окончательной формы и текстуры.

Кроме того, корма могут содержать загустители и ароматизаторы.

Как выбрать хороший корм?

Выбирая правильный корм для питомца, нужно учитывать несколько факторов:

Возраст — корма для котят и щенков содержат больше белка и жиров, чем корма для взрослых животных. Корм для взрослых кошек и собак должен содержать достаточное количество белка, жиров и углеводов, чтобы поддерживать здоровье животного. Размер животного — для небольшой собаки или кошки не подходит корм для крупных пород. Выбирайте корм, который соответствует размеру вашего питомца.

Активность . Для активных животных необходим корм с высоким содержанием белка. Для малоподвижных питомцев нужно выбирать корма с более низким содержанием калорий.

Здоровье. Если у вашего питомца есть какие-либо заболевания или аллергия, то ему нужен соответствующий корм. В продаже есть корма для стерилизованных животных, с проблемами пищеварения, для питомцев-аллергиков и многие другие.

Состав — приучите себя читать состав корма и выбирайте тот, который содержит натуральные ингредиенты, такие как мясо, рыба, овощи и фрукты. Не покупайте корма, в составе которых есть искусственные красители, ароматизаторы и консерванты.

Бренд — выбирайте корм брендов с хорошей репутацией, продукция которых одобрена ветеринарами.

[info_b]Если вы не может самостоятельно выбрать подходящий вашему питомцу корм, обратитесь за консультацией к ветеринару. Он поможет подобрать оптимальный корм с учетом возраста, веса, здоровья и активности животного.[/info_b]

Вообще, идеальный корм для животного должен содержать:

белковый животный компонент в высоком проценте (не менее 30–40%);

глютен (злаки) – не более 5–8% от общего объема;

животный жир – не более 15–18%;

омега-3 жирные кислоты – 3,9.

Кроме того, хороший корм должен быть сбалансирован по витаминно-минеральному составу.

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Вред дешевых кормов для кошек и собак

Кстати, дешевые корма эконом-класса для кошек и собак могут содержать вредные компоненты, которые негативно влияют на здоровье животных. Например, в таких кормах часто содержится большое количество соли, сахара, консервантов, ароматизаторов и антиоксидантов, что может привести к различным заболеваниям.

Кроме того, дешевые корма могут содержать недостаточное количество белка, жиров и витаминов, что также может негативно сказаться на здоровье животных. Поэтому рекомендуется выбирать качественные корма от проверенных производителей, чтобы обеспечить своих питомцев здоровым питанием.

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