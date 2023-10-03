Добавьте пол-ложки этого, когда варите свеклу. Так она не потеряет свой аппетитный цвет

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Опубликовано: 03.10.2023 12:28 , Обновлено: 15.11.2024

Как приготовить свеклу, чтобы она не потеряла свой уникальный аппетитный насыщенный красный цвет? Шеф-повар назвал 4 продукта, которые можно добавить — и овощ не потускнеет при варке. Причем, хоть один из этих ингредиентов точно должен быть на вашей кухне.

Эксперты советуют есть свеклу в любое время года. Как и другие корнеплоды (например, морковь, петрушка или сельдерей), а также луковичные овощи, она очень полезны для нашего ослабленного организма. Свекла не только содержит большое количество витаминов, минералов и клетчатки, но и является богатым источником антоцианов, которые обладают антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Именно в упомянутых антоцианах, а точнее, в одном из них — бетанине — кроется источник проблемы потери цвета свеклы.

Бетанин — мощный, полезный для здоровья пигмент, но и у него есть свои недостатки — это довольно хрупкое вещество. Процесс приготовления (особенно длительный и на высокой мощности конфорки) часто приводит к разрушению бетанина, и свекла из идеально красной превращается в бледную и неаппетитную. Можно ли это предотвратить? Безусловно!

Как это предотвратить? На самом деле, есть несколько способов. Каждый из них предполагает добавление в готовый овощ простого и недорогого ингредиента.

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Самый простой способ предотвратить потерю цвета свеклы, пишет Pysznosci со ссылкой на шеф-повара, варить ее с небольшим количеством сахара. Половина чайной ложки этого белого продукта позволит сохранить цвет овоща, а блюдо, которое вы потом приготовите из него, будет выглядеть очень аппетитно.

Можно также заменить сахар:

лимонным соком;

лимонной кислотой;

яблочным уксусом.

Любой из этих продуктов сделает бетанин более стойким и оставит свеклу насыщенно красной, как будто ее только что принесли с огорода.

А ранее Телеграф писал, как быстро почистить свеклу. Ведь обычно очистка этого овоща от кожуры — не самое приятное занятие. От нее становятся фиолетовыми и руки, и все вокруг. Но мы нашли хитрость, которая поможет избавиться от их кожицы за несколько шагов.

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