Как приготовить хрустящие наггетсы дома? Секрет в одном ингредиенте
Наггетсы - филе куриной грудки в хрустящей панировке - могут стать отличным перекусом для многих. Их можно не только приобрести в ресторанах фастфуда, но и сделать дома.
Существует немало рецептов приготовления наггетсов в домашних условиях, мы предлагаем вам сделать их с “секретным” ингредиентом — пармезаном.
Для приготовления блюда понадобится:
- два филе куриной грудки,
- чайная ложка специй: чеснок, сушеный лук, сладкий перец и копченая паприка,
- 0,5 стакана тертого сыра пармезан,
- панировочные сухари,
- соль,
- два яйца,
- картофельная мука.
Для начала нужно очень мелко нарезать мясо, добавить к нему специи и немного пармезана, а затем перемешать до получения однородной массы. Далее приготовьте панировку: разбейте яйца в миску, добавьте соль и перец, а в другой емкости смешайте панировочные сухари, картофельную муку и оставшийся пармезан.
Сформируйте мясную массу в форме наггетсов и обваляйте ее сначала в яичной, а затем в смеси из сухарей. Обжарьте наггетсы до золотистого цвета.
Польза и вред домашних наггетсов
Домашние наггетсы могут быть полезными, поскольку их можно приготовить из свежих ингредиентов и контролировать содержание жира и соли. Они также являются удобной закуской или основным блюдом, которое можно приготовить быстро и легко.
Однако, некоторые наггетсы могут быть вредными, если они приготовлены с использованием неправильных ингредиентов или способов приготовления. Например, если они содержат большое количество соли, жира или добавленных консервантов, это может быть вредно для здоровья.
Кроме того, если наггетсы приготовлены путем жарки в глубоком масле, это может увеличить количество калорий и жиров, что также может быть вредно для здоровья.
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