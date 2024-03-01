Как приготовить хрустящие наггетсы дома? Секрет в одном ингредиенте

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Опубликовано: 01.03.2024 09:53 , Обновлено: 01.03.2024

Наггетсы - филе куриной грудки в хрустящей панировке - могут стать отличным перекусом для многих. Их можно не только приобрести в ресторанах фастфуда, но и сделать дома.

Существует немало рецептов приготовления наггетсов в домашних условиях, мы предлагаем вам сделать их с “секретным” ингредиентом — пармезаном.

Для приготовления блюда понадобится:

два филе куриной грудки,

чайная ложка специй: чеснок, сушеный лук, сладкий перец и копченая паприка,

0,5 стакана тертого сыра пармезан,

панировочные сухари,

соль,

два яйца,

картофельная мука.

Для начала нужно очень мелко нарезать мясо, добавить к нему специи и немного пармезана, а затем перемешать до получения однородной массы. Далее приготовьте панировку: разбейте яйца в миску, добавьте соль и перец, а в другой емкости смешайте панировочные сухари, картофельную муку и оставшийся пармезан.

Сформируйте мясную массу в форме наггетсов и обваляйте ее сначала в яичной, а затем в смеси из сухарей. Обжарьте наггетсы до золотистого цвета.

Польза и вред домашних наггетсов

Домашние наггетсы могут быть полезными, поскольку их можно приготовить из свежих ингредиентов и контролировать содержание жира и соли. Они также являются удобной закуской или основным блюдом, которое можно приготовить быстро и легко.

Однако, некоторые наггетсы могут быть вредными, если они приготовлены с использованием неправильных ингредиентов или способов приготовления. Например, если они содержат большое количество соли, жира или добавленных консервантов, это может быть вредно для здоровья.

Кроме того, если наггетсы приготовлены путем жарки в глубоком масле, это может увеличить количество калорий и жиров, что также может быть вредно для здоровья.

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