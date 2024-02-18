В сети появилось видео сбитого под Луганском самолета

🎥 Видео

Опубликовано: 18.02.2024 11:31 , Обновлено: 18.02.2024

В интернете появилось видео падения сбитого военного самолёта. Как утверждает автор, речь об одном из трёх российских истребителей, которые, согласно заявлению украинских военных, в субботу, 17 февраля, ВСУ сбили в Луганской области.

По словам автора, на кадрах - момент падения российского истребителя Су-35. На видео видно, как подбитый самолёт загорелся в небе и рухнул с большой высоты, после чего на отдалении от очевидцев, снимавших всё на камеру, с места падения поднимается густой чёрный дым.

[info_b]Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.[/info_b]

Между тем, утром в воскресенье, 18 февраля, в ВСУ заявилио ещё одном сбитом российском самолёте Су-34, на ряду с 12 беспилотниками типа Shahed 136/131 и одной авиационной ракеты Х-59. В российском военном ведомстве информацию пока не комментировали.

В ВСУ сообщили, что за одно утро сбили три российских самолета