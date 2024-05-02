Бразильянка собирает миллионы просмотров в TikTok видео с "походкой стоя на месте". Как это выглядит?
Видео бразильянки Присциллы Карлос, на которых она имитирует походку с эффектом замедления, набирают в TikTok миллионы просмотров. Пользователи соцсети оставляют тысячи комментариев, восхищаясь её навыком.
Жительница Бразилии Присцилла Карлос часто делится видеороликами, на которых она танцует и дефилирует, стоя на месте. Пользователи соцсетей оставляют десятки тысяч комментариев, в которых восхищаются уверенностью и необычным умением женщины. Популярный в соцсетях тренд с “ходьбой на месте” бразильянка исполняет поистине кинематографически.
“Как она ходит можно смотреть бесконечно”, - написал один из комментаторов.
“Красивая женщина, в ней что-то есть, что очень притягивает взгляд, фигура, походка, и о да, она настоящая, без всяких эффектов и фильтров”, - ещё один комментарий под видеороликом.
“После троих детей и так сохранится. Это здорово”, - восхитилась фигурой героини ещё одна пользовательница.
На своём контенте женщина собрала уже почти миллион подписчиков.