Бразильянка собирает миллионы просмотров в TikTok видео с "походкой стоя на месте". Как это выглядит?

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Опубликовано: 02.05.2024 13:04 , Обновлено: 02.05.2024

Видео бразильянки Присциллы Карлос, на которых она имитирует походку с эффектом замедления, набирают в TikTok миллионы просмотров. Пользователи соцсети оставляют тысячи комментариев, восхищаясь её навыком.

Жительница Бразилии Присцилла Карлос часто делится видеороликами, на которых она танцует и дефилирует, стоя на месте. Пользователи соцсетей оставляют десятки тысяч комментариев, в которых восхищаются уверенностью и необычным умением женщины. Популярный в соцсетях тренд с “ходьбой на месте” бразильянка исполняет поистине кинематографически.

“Как она ходит можно смотреть бесконечно”, - написал один из комментаторов.

“Красивая женщина, в ней что-то есть, что очень притягивает взгляд, фигура, походка, и о да, она настоящая, без всяких эффектов и фильтров”, - ещё один комментарий под видеороликом.

“После троих детей и так сохранится. Это здорово”, - восхитилась фигурой героини ещё одна пользовательница.

На своём контенте женщина собрала уже почти миллион подписчиков.