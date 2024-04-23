Греция превратилась в марсианский пейзаж из-за песка, принесённого из Сахары

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Опубликовано: 23.04.2024 23:03 , Обновлено: 23.04.2024

Во вторник, 23 апреля, Акрополь и другие достопримечательности Афин в Греции стали частью "марсианского" пейзажа. Песок, принесённый из Северной Африки, пересёк Средиземное море и накрыли греческую столицу.

Что-то подобное произошло и в Ливии. На видеозаписях, распространяемых местными жителями видны апокалиптические сцены оранжевого и красного неба, зданий и деревьев. Цвет, вероятно, был чуть более насыщенным из-за приближающихся сумерек.