Можно ли детям выгуливать собак? В МВД Беларуси рассказали о штрафах

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Опубликовано: 05.11.2023 10:57 , Обновлено: 05.11.2023

Законопроект "Об ответственном обращении с животными", принятый в октябре Палатой представителей в первом чтении, взбудоражил белорусскую общественность. В числе прочих новаций, предложенных правительством, есть и запрет на выгул собак для определённых категорий белорусов. А как ситуация обстоит сегодня? Можно ли, в частности, пока выгуливать собак несовершеннолетним? Старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Октябрьского РУВД Минска Иван Колб рассказал, когда обычная прогулка ребёнка с домашними питомцем может обернуться для его родителей немалым штрафом.

Как пояснил участковый, несовершеннолетним по действующему белорусскому законодательству запрещено самостоятельно выгуливать собак потенциально опасных пород.

“Самые распространенные из этого списка — доберман-пинчер, немецкая овчарка, немецкий дог, кавказская овчарка, бультерьер, ротвейлер. Но перечень куда шире”, - рассказал Иван Колб в интервью “Народной газете”.

В остальном, по словам участкового, “никаких ограничений относительно выгула для несовершеннолетних не предусмотрено”.

Согласно правилам содержания домашних собак и кошек в населенных пунктах, утвержденных постановлением №834 Совета министров 4 июня 2001 года, щенков до трех месяцев, а также собак небольших пород (до 25 см в холке) разрешено выгуливать даже без намордника, для остальных собак этот важный “аксессуар” на прогулке обязателен.

За несоблюдение этих требований владельцу собаки могут выписать штраф.

“Если собака без намордника и поводка кого-то напугала, то вступает в силу часть 1 статьи 16.30 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение правил содержания животных». Она предусматривает предупреждение либо штраф до 15 базовых ( 555 рублей сегодня)”, - пояснил Колб.

В случае, если собака причинит вред человеку, его владельцу может грозит уже не только штраф от 10 до 30 базовых ( 370-1110 рублей сегодня), но и общественные работы, и даже административный арест, предупредил участковый.

Ранее Телеграф рассказывал, какие нововведения могут ждать владельцев собак, если проект закона “Об ответственном обращении с животными” будет одобрен белорусским парламентом. Данные документом законодатели предложили вовсе запретить некоторым категориям белорусов выгуливать собак, а для остальных прописали, как именно и где можно это делать.

Совмин предложил запретить некоторым белорусам выгуливать собак. Кого коснется?

Кроме того, авторы законопроекта также предложили обязать белорусов поголовно чипировать всех домашних собак и кошек. Комментируя это предложение Совмина, представитель Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Козорез заявил, что безнадзорные животные – это «огромная проблема», как для охотничьих угодий в частности, так и для дикой природы в целом, а кошки и собаки «ущерб наносят огромнейший».

«Ущерб наносят огромнейший» — Чиновники рассказали, зачем хотят чипировать всех домашних котов и собак в Беларуси