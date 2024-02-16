Чего не должно быть в составе шампуней? Обратите внимание на эти компоненты, чтобы избежать зуда, перхоти и выпадения волос
Шампуни настолько давно стали частью повседневной жизни, что мы забыли, что разрабатываются они в научных лабораториях и за ними стоят серьёзные исследования. Шампунь — это сложное химическое соединение, и важно выбирать правильное косметическое средство с минимумом агрессивных ингредиентов. Разобрались, из чего на самом деле состоят шампуни, как они работают и каких компонентов в них стоит избегать.
Как работает шампунь?
Основной компонент шампуня — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это особые соединения, молекулы которых одним концом притягивает масла. Когда человек моет голову шампунем, молекулы ПАВ прикрепляются одним концом к частичкам жира в волосах и затем смываются водой, унося с собой всю грязь, которая накопилась в волосах.
Один из самых распространённых видов поверхностно-активных веществ — это сульфаты. Многие эксперты считают, что они действуют слишком агрессивно, смывая с волос весь жир, которых защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.
Кроме того, считается, что из-за сульфатов сальные железы, расположенные на коже головы, начинают работать активнее, чтобы восполнить потерю себума (жира), что приводит к слишком быстро жирнеющим волосам. Получается замкнутый круг — чем чаще человек моет волосы, тем быстрее они становятся жирными.
Но это не повод насовсем отказываться от шампуня. Нужно найти подходящее для конкретного человека косметическое средство и опытным путём подобрать оптимальную частоту мытья волос.
Из чего состоит шампунь
В составе шампуня есть несколько компонентов, которые указываются от большего к меньшему. В начале списка стоят вещества, которых в косметическом средстве большего всего, в конце — компоненты, содержащиеся в шампуне в незначительном количестве.
К слову, это помогает сразу проверить настоящую эффективность косметического средства, которое рекламируется производителем как лечебное или содержащее травы, полезные для здоровья волос. Просто посмотрите, где в списке компонентов находятся эти вещества. Если в начале или хотя бы в середине — производитель не обманывает. Если в конце — это маркетинговая уловка и в шампуне нет заявленной пользы.
В зависимости от производителя и типа шампуня в нём могут содержаться следующие вещества:
- Вода . Это основной компонент шампуня, который составляет около 80-90% его объёма. Вода помогает разбавить другие ингредиенты и облегчает их смешивание.
- Поверхностно-активные вещества (ПАВ) . Это ключевой компонент шампуня, который отвечает за его очищающие свойства. ПАВ помогают удалять жир, грязь и другие загрязнения с волос и кожи головы. Наиболее распространёнными ПАВ в шампунях являются лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), кокосульфат натрия, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат аммония.
- Кондиционирующие вещества . Их добавляют в шампунь для того, чтобы сделать волосы мягкими, блестящими и легко расчёсываемыми. Они могут включать в себя катионные ПАВ, силиконы, масла и другие кондиционирующие агенты.
- Увлажняющие вещества . Они помогают увлажнять волосы, предотвращая их сухость и ломкость. В качестве увлажняющих компонентов шампуня могут использоваться: глицерин, пантенол и различные масла.
- Консерванты. Эти ингредиенты добавляются в шампунь для продления его срока годности. Они предотвращают рост бактерий и грибков, которые могут испортить продукт.
- Загустители. Они делают продукт вязким. В качестве загустителей в шампунях используют хлорид натрия, гуаровую камедь
- Ароматизаторы . Они отвечают за придание шампуню его аромат. Ароматизаторы могут быть натуральными или синтетическими.
- Красители. Эти ингредиенты добавляются для придания шампуню определённого цвета.
- Другие ингредиенты. В зависимости от типа шампуня и его предназначения, в него могут быть добавлены и другие ингредиенты, такие как витамины, экстракты растений, протеины и т.д.
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Каких компонентов не должно быть в составе шампуней
В составе шампуней не должно быть некоторых ингредиентов, которые могут быть вредными для здоровья волос и кожи головы.
Следует избегать таких компонентов, как:
Агрессивные поверхностно-активные вещества — лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES). Они могут вызывать раздражение кожи головы и высушивать волосы. По мнению химика-косметолога Ника Диндио, сульфаты в шампунях по своей сути не являются вредными, но они могут быть агрессивными, как и все моющие средства, если их использовать в слишком больших количествах.
[info_b]О вреде сульфатов для волос говорит и трихолог Виктория Толстоносова. Она предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами в составе могут привести к перхоти, зуду и даже временному выпадению волос.[/info_b]
Парабены. Это консерванты, которые используются для увеличения срока годности средства и предотвращения появления бактерий и грибков. Но они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы.
Фталаты. Это пластификаторы, которые добавляются в шампуни для улучшения их текстуры и стабильности. Однако они могут вызывать гормональные нарушения и проблемы с репродуктивной системой.
Силиконы. Они добавляются в шампуни для придания волосам блеска и гладкости, но лишь создают иллюзию здоровых волос. Со временем они накапливаться на волосах и коже головы, вызывая сухость и ломкость волос. В то же время небольшое количество силикона уменьшает ломкость волос и упрощает расчёсывание.
Минеральное масло. Это продукт переработки нефти, который может вызывать закупорку пор и препятствовать естественному процессу дыхания кожи головы.
Формальдегид. Это консервант, который может вызывать не только аллергические реакции. Если в шампуне много этого компонента, он может способствовать ослаблению луковиц волос и их выпадению.
Красители и ароматизаторы. Они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы.
Не все шампуни содержат эти вредные ингредиенты. Существуют натуральные и органические шампуни, не содержащие химических веществ.
Как выбрать шампунь для волос с полезными компонентами
Хороший шампунь с полезным для волос составом не обязательно должен быть заоблачно дорогим. И в масс-маркете можно найти неплохие шампуни, зная критерии отбора. Выбирайте косметические средства, в которых есть полезные компоненты.
Мягкие ПАВ
Без них никуда. Обычной водой смыть грязь и жир с волос не получится. Выбирайте шампуни с несколькими мягкими поверхностно-активными веществами. Мягкие ПАВ смывают грязь с волос, но не растворяют жир, защищающий кожу. Лучше выбирать шампуни с несколькими ПАВ: меньше вероятность получить раздражения от определённого ПАВ, так концентрация каждого будет снижена.
Самый мягкий из ПАВ — Sodium cocoyl isethionate (SCI) на основе натуральной кокосовой олеиновой кислоты. У него хорошие пенообразующие и моющие свойства. Кроме того, по информации каталога SpecialChem INCI (Международной номенклатуры косметических ингредиентов) Sodium cocoyl isethionate (SCI) отличается мягкостью для кожи и волос, а также высокой биоразлагаемостью.
Ещё один мягкий ПАВ, не раздражающий кожу головы и глаза — Magnesium Lauryl Sulfate.
Для людей с чувствительной кожей головы рекомендуется использовать бессульфатные шампуни. ПАВ в них заменены на вещество, которое синтезируется из жирных кислот кокосового масла. Такие шампуни не смывают защитный слой жира на коже головы, не раздражают кожу, питают волосы за счёт содержащихся в них натуральных масел и помогают дольше сохранять цвет волос после окрашивания.
Но нужно помнить, что многие бессульфатные шампуни плохо пенятся. Из-за этого, чтобы промыть волосы, расход средства может быть большим. Также такие шампуни не подходят для тех, кто использует стайлинговые средства — они плохо промывают волосы от содержащихся в них силиконов и масел.
Бессульфатные шампуни не рекомендуют использовать людям с жирным типом кожи головы, так они не способны как следует промыть волосы, склонные к жирности.
Увлажняющие ингредиенты
Шампуни с увлажняющими компонентами защищают кожу и волосы от пересушивания, и подходят для сухого типа кожи. Но нужно помнить, что хорошо очистить жирную кожу головы они не смогут.
Кондиционирующие агенты
Они делают волосы мягкими и послушными, а также придают волосам антистатические свойства. Лучше всего выбирать шампуни, в составе которых есть глицерин. Он притягивает влагу к корням волос и укрепляет стержень волоса, уменьшая ломкость. Протеины кератин и коллаген восстанавливают структуру волос и придают им блеск.
Растительные компоненты и масла
Эфирные и растительные масла, а также экстракты трав помогают снять раздражение и улучшить состояние кожи головы.
Витамины
Пантенол (витамин B5) и биотин (витамин B7), входящие в состав шампуня, способствуют укреплению волос и предотвращают их выпадение.
Советы по выбору хорошего шампуня
Выбор шампуня зависит от типа волос и их состояния. Вот несколько советов, которые помогут вам найти подходящий шампунь:
- Определите свой тип волос и выбирайте шампунь, ориентируясь на него.
- Обращайте внимание на состав шампуня — внимательно читайте описание состава средства. Отдавайте предпочтение шампуням с натуральными ингредиентами, такими как экстракты растений, масла и витамины.
- Проверяйте, на каком месте в составе шампуня находятся полезные компоненты, такие как экстракты трав, масла и витамины. В хорошем средстве они должны быть указаны в начале или середине списка. Если полезные компоненты находятся в конце состава шампуня, их эффективность нулевая.
- Обращайте внимание на запах и текстуру шампуня. Запах не должен быть резким, а текстура — слишком жидкой.
- Не забывайте о цене. Хороший шампунь не обязательно должен быть дорогим, но и не слишком дешёвым.
- Попробуйте несколько разных шампуней, чтобы выбрать тот, который подходит именно вам.
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