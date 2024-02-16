Чего не должно быть в составе шампуней? Обратите внимание на эти компоненты, чтобы избежать зуда, перхоти и выпадения волос

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Опубликовано: 16.02.2024 09:31 , Обновлено: 16.02.2024

Шампуни настолько давно стали частью повседневной жизни, что мы забыли, что разрабатываются они в научных лабораториях и за ними стоят серьёзные исследования. Шампунь — это сложное химическое соединение, и важно выбирать правильное косметическое средство с минимумом агрессивных ингредиентов. Разобрались, из чего на самом деле состоят шампуни, как они работают и каких компонентов в них стоит избегать.

Как работает шампунь?

Основной компонент шампуня — поверхностно-активные вещества (ПАВ). Это особые соединения, молекулы которых одним концом притягивает масла. Когда человек моет голову шампунем, молекулы ПАВ прикрепляются одним концом к частичкам жира в волосах и затем смываются водой, унося с собой всю грязь, которая накопилась в волосах.

Один из самых распространённых видов поверхностно-активных веществ — это сульфаты. Многие эксперты считают, что они действуют слишком агрессивно, смывая с волос весь жир, которых защищает кожу от негативного воздействия окружающей среды.

Кроме того, считается, что из-за сульфатов сальные железы, расположенные на коже головы, начинают работать активнее, чтобы восполнить потерю себума (жира), что приводит к слишком быстро жирнеющим волосам. Получается замкнутый круг — чем чаще человек моет волосы, тем быстрее они становятся жирными.

Но это не повод насовсем отказываться от шампуня. Нужно найти подходящее для конкретного человека косметическое средство и опытным путём подобрать оптимальную частоту мытья волос.

Из чего состоит шампунь

В составе шампуня есть несколько компонентов, которые указываются от большего к меньшему. В начале списка стоят вещества, которых в косметическом средстве большего всего, в конце — компоненты, содержащиеся в шампуне в незначительном количестве.

К слову, это помогает сразу проверить настоящую эффективность косметического средства, которое рекламируется производителем как лечебное или содержащее травы, полезные для здоровья волос. Просто посмотрите, где в списке компонентов находятся эти вещества. Если в начале или хотя бы в середине — производитель не обманывает. Если в конце — это маркетинговая уловка и в шампуне нет заявленной пользы.

В зависимости от производителя и типа шампуня в нём могут содержаться следующие вещества:

Вода . Это основной компонент шампуня, который составляет около 80-90% его объёма. Вода помогает разбавить другие ингредиенты и облегчает их смешивание.

. Это основной компонент шампуня, который составляет около 80-90% его объёма. Вода помогает разбавить другие ингредиенты и облегчает их смешивание. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) . Это ключевой компонент шампуня, который отвечает за его очищающие свойства. ПАВ помогают удалять жир, грязь и другие загрязнения с волос и кожи головы. Наиболее распространёнными ПАВ в шампунях являются лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), кокосульфат натрия, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат аммония.

. Это ключевой компонент шампуня, который отвечает за его очищающие свойства. ПАВ помогают удалять жир, грязь и другие загрязнения с волос и кожи головы. Наиболее распространёнными ПАВ в шампунях являются лаурилсульфат натрия (SLS), лауретсульфат натрия (SLES), кокосульфат натрия, лаурилсульфат аммония и лауретсульфат аммония. Кондиционирующие вещества . Их добавляют в шампунь для того, чтобы сделать волосы мягкими, блестящими и легко расчёсываемыми. Они могут включать в себя катионные ПАВ, силиконы, масла и другие кондиционирующие агенты.

. Их добавляют в шампунь для того, чтобы сделать волосы мягкими, блестящими и легко расчёсываемыми. Они могут включать в себя катионные ПАВ, силиконы, масла и другие кондиционирующие агенты. Увлажняющие вещества . Они помогают увлажнять волосы, предотвращая их сухость и ломкость. В качестве увлажняющих компонентов шампуня могут использоваться: глицерин, пантенол и различные масла.

. Они помогают увлажнять волосы, предотвращая их сухость и ломкость. В качестве увлажняющих компонентов шампуня могут использоваться: глицерин, пантенол и различные масла. Консерванты. Эти ингредиенты добавляются в шампунь для продления его срока годности. Они предотвращают рост бактерий и грибков, которые могут испортить продукт.

Эти ингредиенты добавляются в шампунь для продления его срока годности. Они предотвращают рост бактерий и грибков, которые могут испортить продукт. Загустители. Они делают продукт вязким. В качестве загустителей в шампунях используют хлорид натрия, гуаровую камедь

Они делают продукт вязким. В качестве загустителей в шампунях используют хлорид натрия, гуаровую камедь Ароматизаторы . Они отвечают за придание шампуню его аромат. Ароматизаторы могут быть натуральными или синтетическими.

. Они отвечают за придание шампуню его аромат. Ароматизаторы могут быть натуральными или синтетическими. Красители. Эти ингредиенты добавляются для придания шампуню определённого цвета.

Эти ингредиенты добавляются для придания шампуню определённого цвета. Другие ингредиенты. В зависимости от типа шампуня и его предназначения, в него могут быть добавлены и другие ингредиенты, такие как витамины, экстракты растений, протеины и т.д.

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Каких компонентов не должно быть в составе шампуней

В составе шампуней не должно быть некоторых ингредиентов, которые могут быть вредными для здоровья волос и кожи головы.

Следует избегать таких компонентов, как:

Агрессивные поверхностно-активные вещества — лаурилсульфат натрия (SLS) и лауретсульфат натрия (SLES). Они могут вызывать раздражение кожи головы и высушивать волосы. По мнению химика-косметолога Ника Диндио, сульфаты в шампунях по своей сути не являются вредными, но они могут быть агрессивными, как и все моющие средства, если их использовать в слишком больших количествах.

[info_b]О вреде сульфатов для волос говорит и трихолог Виктория Толстоносова. Она предупредила, что шампуни с агрессивными сульфатами в составе могут привести к перхоти, зуду и даже временному выпадению волос.[/info_b]

Парабены. Это консерванты, которые используются для увеличения срока годности средства и предотвращения появления бактерий и грибков. Но они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы.

Фталаты. Это пластификаторы, которые добавляются в шампуни для улучшения их текстуры и стабильности. Однако они могут вызывать гормональные нарушения и проблемы с репродуктивной системой.

Силиконы. Они добавляются в шампуни для придания волосам блеска и гладкости, но лишь создают иллюзию здоровых волос. Со временем они накапливаться на волосах и коже головы, вызывая сухость и ломкость волос. В то же время небольшое количество силикона уменьшает ломкость волос и упрощает расчёсывание.

Минеральное масло. Это продукт переработки нефти, который может вызывать закупорку пор и препятствовать естественному процессу дыхания кожи головы.

Формальдегид. Это консервант, который может вызывать не только аллергические реакции. Если в шампуне много этого компонента, он может способствовать ослаблению луковиц волос и их выпадению.

Красители и ароматизаторы. Они могут вызывать аллергические реакции и раздражение кожи головы.

Не все шампуни содержат эти вредные ингредиенты. Существуют натуральные и органические шампуни, не содержащие химических веществ.

Как выбрать шампунь для волос с полезными компонентами

Хороший шампунь с полезным для волос составом не обязательно должен быть заоблачно дорогим. И в масс-маркете можно найти неплохие шампуни, зная критерии отбора. Выбирайте косметические средства, в которых есть полезные компоненты.

Мягкие ПАВ

Без них никуда. Обычной водой смыть грязь и жир с волос не получится. Выбирайте шампуни с несколькими мягкими поверхностно-активными веществами. Мягкие ПАВ смывают грязь с волос, но не растворяют жир, защищающий кожу. Лучше выбирать шампуни с несколькими ПАВ: меньше вероятность получить раздражения от определённого ПАВ, так концентрация каждого будет снижена.

Самый мягкий из ПАВ — Sodium cocoyl isethionate (SCI) на основе натуральной кокосовой олеиновой кислоты. У него хорошие пенообразующие и моющие свойства. Кроме того, по информации каталога SpecialChem INCI (Международной номенклатуры косметических ингредиентов) Sodium cocoyl isethionate (SCI) отличается мягкостью для кожи и волос, а также высокой биоразлагаемостью.

Ещё один мягкий ПАВ, не раздражающий кожу головы и глаза — Magnesium Lauryl Sulfate.

Для людей с чувствительной кожей головы рекомендуется использовать бессульфатные шампуни. ПАВ в них заменены на вещество, которое синтезируется из жирных кислот кокосового масла. Такие шампуни не смывают защитный слой жира на коже головы, не раздражают кожу, питают волосы за счёт содержащихся в них натуральных масел и помогают дольше сохранять цвет волос после окрашивания.

Но нужно помнить, что многие бессульфатные шампуни плохо пенятся. Из-за этого, чтобы промыть волосы, расход средства может быть большим. Также такие шампуни не подходят для тех, кто использует стайлинговые средства — они плохо промывают волосы от содержащихся в них силиконов и масел.

Бессульфатные шампуни не рекомендуют использовать людям с жирным типом кожи головы, так они не способны как следует промыть волосы, склонные к жирности.

Увлажняющие ингредиенты

Шампуни с увлажняющими компонентами защищают кожу и волосы от пересушивания, и подходят для сухого типа кожи. Но нужно помнить, что хорошо очистить жирную кожу головы они не смогут.

Кондиционирующие агенты

Они делают волосы мягкими и послушными, а также придают волосам антистатические свойства. Лучше всего выбирать шампуни, в составе которых есть глицерин. Он притягивает влагу к корням волос и укрепляет стержень волоса, уменьшая ломкость. Протеины кератин и коллаген восстанавливают структуру волос и придают им блеск.

Растительные компоненты и масла

Эфирные и растительные масла, а также экстракты трав помогают снять раздражение и улучшить состояние кожи головы.

Фото иллюстрационное

Витамины

Пантенол (витамин B5) и биотин (витамин B7), входящие в состав шампуня, способствуют укреплению волос и предотвращают их выпадение.

Советы по выбору хорошего шампуня

Выбор шампуня зависит от типа волос и их состояния. Вот несколько советов, которые помогут вам найти подходящий шампунь:

Определите свой тип волос и выбирайте шампунь, ориентируясь на него. Обращайте внимание на состав шампуня — внимательно читайте описание состава средства. Отдавайте предпочтение шампуням с натуральными ингредиентами, такими как экстракты растений, масла и витамины. Проверяйте, на каком месте в составе шампуня находятся полезные компоненты, такие как экстракты трав, масла и витамины. В хорошем средстве они должны быть указаны в начале или середине списка. Если полезные компоненты находятся в конце состава шампуня, их эффективность нулевая. Обращайте внимание на запах и текстуру шампуня. Запах не должен быть резким, а текстура — слишком жидкой. Не забывайте о цене. Хороший шампунь не обязательно должен быть дорогим, но и не слишком дешёвым. Попробуйте несколько разных шампуней, чтобы выбрать тот, который подходит именно вам.

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