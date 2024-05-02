МЧС назвало причину густого черного дыма на стройке китайского бассейна в центре Минске

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Опубликовано: 02.05.2024 14:22 , Обновлено: 02.05.2024

МЧС Беларуси сообщило, что в Минске по 1-му Загородному переулку на складе загорелись строительные материалы. Спасатели ликвидировали пожар, никто, по данным ведомства, не пострадал.

Склад расположен недалеко от станции метро “Молодежная”. По предварительной информации МЧС, горели строительные материалы под металлическим навесом.

Также в ведомстве сообщили, что в результате загорания были повреждены строительные материалы, закопчен навес. Причина случившегося пока неизвестна.

Судя по всему, стройматериалы загорелись на стройке нового бассейна. Вообще, о проекте стало известно еще в 2018 году, он строится на китайские инвестиции.

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