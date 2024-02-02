Появился трейлер второго сезона "Игры Кальмаров"

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Опубликовано: 02.02.2024 13:17 , Обновлено: 02.02.2024

Вышел первый трейлер (хотя, скорее, тизер) долгожданного второго сезона «Игры в кальмара». Кадры из сериала показали на 2:45 минуте общего ролика о том, какие фильмы и сериалы Netflix запланировал выпустить в 2024 году.

Южнокорейская антиутопическая драма, наконец-то, должна вернутся на Netflix позднее в 2024 году — спустя три года после того, как дебютный показ побил мировые рекорды.

17-секундный тизер предупреждает, что зловещий начальник манежа, стоящий за убийственной игрой, снова будет дергать за ниточки.

Зрителям намекнули, что Сон Ки Хун – единственный выживший в первых играх, снова вернется на экраны. Его показали с красно-розовыми волосами, прогуливающимся по аэропорту или вокзалу.

Сон Ки Хун ответил на звонок загадочной фигуры и мы услышали: «Ты пожалеешь о своем решении».

“Я найду тебя. Чего бы это ни стоило.”, — ответил герой.

Дата выхода второго сезона «Игры про кальмара» пока не объявлена, хотя Netflix подтвердил, что он появится на сервисе в 2024 году.