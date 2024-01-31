Почему мокрые собаки воняют? Узнали, можно ли избавится от неприятного запаха

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Опубликовано: 31.01.2024 09:59 , Обновлено: 10.06.2024

Неприятный, специфический запах мокрой собаки известен каждому собачнику. Неважно, купался ли ваш питомец в реке, вернулся с дождливой прогулки или только что вышел из ароматной ванны - его мокрая шерсть тут же начинает пахнуть! Почему так происходит и можно ли это как-то исправить?

Дело в том, что за специфичный запах отвечают микроорганизмы, живущие в шерсти собаки. Различные бактерии и дрожжевые грибки - естественные обитатели кожи любого, даже самого ухоженного питомца. Вырабатываемые ими вещества совершенно безвредны и не имеют запаха… до тех пор, пока они не вступают в контакт с влагой!

Когда шерсть собаки намокает, продукты метаболизма этих микроорганизмов растворяются. Затем они поднимаются в воздух вместе с испаряющейся водой с животного. В результате появляется неприятный запах, который сопровождает любое мокрое животное - даже то, которое только что помыли шампунем, рассказала специалист по питанию собак, зоопсихолог Александра Прохоцка.

К счастью, запах мокрой собаки, хотя и неприятен для многих людей, совсем не беспокоит четвероногих питомцев.

Откуда берутся обитатели собачьей шерсти?

Темные, теплые и не очень проветриваемые помещения создают идеальные условия для роста бактерий и дрожжевых грибков. Неудивительно, что они так стремятся заселить собачью кожу. Исследования показали, что на каждом квадратном метре здоровой кожи четвероногого питомца их может быть до 16 000!

[info_b]К слову, на человеческой коже также обитает огромное количество различных микроорганизмов. По оценкам ученых, на коже среднестатистического человека можно обнаружить до 10 триллионов микроскопических обитателей.[/info_b]

Микроорганизмы, живущие в шерсти собаки, отличаются от наших, но выполняют ту же функцию - защищают ее от болезнетворных бактерий. Естественная бактериальная флора кожи может представлять угрозу для питомца только в том случае, если он страдает от других серьезных заболеваний, снижающих иммунитет. В этом случае некоторые организмы, например нематоды, могут чрезмерно размножаться и вызывать неприятные жалобы. Однако для здоровой, ухоженной собаки обитатели ее шерсти не представляют никакой угрозы.

Как избавиться от запаха?

Эффективного способа избавиться от запаха мокрой шерсти не существует - мокрая шерсть всегда будет пахнуть. Более чувствительные хозяева могут использовать шампуни и спреи, содержащие различные растительные экстракты, призванные замаскировать запахе.

Однако лучшей тактикой является тщательное вытирание шерсти собаки после каждого купания, регулярное расчесывание животного и удаление отмершего подшерстка. Так к коже собаки будет поступать больше воздуха, а сам питомец высохнет гораздо быстрее.

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