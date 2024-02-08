Сколько калорий необходимо одному человеку в день? Вот как можно рассчитать самостоятельно

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Опубликовано: 08.02.2024 13:29 , Обновлено: 08.02.2024

Организму человека постоянно необходима энергия для поддержания жизненно важных процессов, таких как дыхание и работа мозга. Основной источник энергии — пища, которая снабжает организм калориями. Узнали, сколько калорий в день необходимо человеку для поддержания жизнедеятельности и от чего зависит их количество.

Что называют нормой калорий

Калория — это единица энергии, которую организм получает при переработке белков, жиров и углеводов, которые поступают с пищей. Суточная норма калорий — то количество энергии, которое необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

Калории оцениваются не только по количеству, но и по качеству. Получение одинакового количества калорий из разных продуктов не означает, что они будут одинаково полезны организму. Например, энергия из жиров может быть количественно равна калориям из фруктов и овощей, но её польза для организма будет меньше.

Кроме того, в одних продуктах калорий больше, а в других меньше. Например, в одном грамме белка четыре калории, а в одном грамме жира — девять. Если постоянно употреблять жирные продукты вместо полезного для организма белка, можно быстро набрать лишний вес.

Важно помнить, что качество пищи также играет важную роль в поддержании здоровья. Даже если вы потребляете достаточное количество калорий, они должны быть получены из разнообразных и полезных продуктов. В рационе человека обязательно должны быть овощи, фрукты, рыба и мясо. Согласно универсальной формуле, соотношение в день белков, полезных жиров и сложных углеводов должно быть следующим – 1:1:4.

Сколько калорий необходимо человеку в день?

Если брать усреднённые данные Национальной службы здравоохранения Великобритании, взрослому здоровому мужчине необходимо потреблять примерно 2500 калорий в день, чтобы поддерживать свой вес, а женщине — около 2000 калорий для поддержания текущего веса. В реальности всё очень индивидуально.

Для детей до года, например, согласно рекомендациям Минздрава РФ, суточная норма определяется из соотношения 110–115 ккал/кг и от 1300 до 2900 ккал/сутки с увеличением возраста.

А Национальная служба здравоохранения Великобритании привела среднесуточные нормы потребности в калориях для детей и подростков в возрасте от 7 до 10 лет и от 13 до 18 лет:

7 лет мальчики – 1 649 ккал, девочки— 1 530 ккал;

8 лет мальчики — 1 745 ккал, девочки— 1 625 ккал;

9 лет мальчики — 1 840 ккал, девочки — 1 721 ккал;

10 лет мальчики — 2 032 ккал, девочки — 1 936 ккал;

13 лет мальчики — 2 414 ккал, девочки — 2 223 ккал;

14 лет мальчики — 2 629 ккал, девочки — 2 342 ккал;

15 лет мальчики — 2 820 ккал, девочки — 2 390 ккал;

16 лет юноши — 2 964 ккал, девушки — 2 414 ккал;

17 лет юноши — 3 083 ккал, девушки — 2 462 ккал;

18 лет юноши — 3 155 ккал, девушки — 2 462 ккал.

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От чего зависит суточная норма калорий?

У каждого человека своя суточная норма потребления калорий, так как она зависит от множества факторов.

Пол и возраст. Мужчинам обычно требуется больше калорий, чем женщинам из-за большего размера тела и большей мышечной массы. С возрастом потребность в калориях снижается, так как снижается уровень физической активности и метаболизм замедляется.

Рост и вес. Чем больше масса тела, тем больше калорий требуется для поддержания жизнедеятельности. Например, человеку ростом 178 см и весом 72 кг требуется 2500 калорий в день, но для человека ростом 158 см и весом 50 кг этого количества калорий будет много.

Мышечная масса. Мышцам нужно питание больше, чем жировым отложениям. При одинаковом весе и росте человеку с хорошо развитой мышечной массой требуется больше калорий, чем тому, у кого мало мышц.

Физическая активность. Чем выше уровень физической активности, тем больше калорий требуется организму. Спортсмены, занимающиеся интенсивными тренировками, могут потреблять в два раза больше калорий, чем люди с низким уровнем физической активности.

Образ жизни. Люди, ведущие сидячий образ жизни, обычно потребляют меньше калорий, чем те, кто активно двигается.

Состояние здоровья. Некоторые заболевания, такие как диабет или проблемы с щитовидной железой, могут влиять на скорость сжигания калорий. При простудных заболеваниях или других болезнях много энергии уходит на борьбу организма с болезнью, а значит, растёт потребность в калориях.

Гормоны . Их дисбаланс может значительно влиять на то, как организм сжигает калории — быстро или медленно.

Температура окружающей среды. В холодном климате организму требуется больше калорий для поддержания температуры тела.

[info_b]Если у вас есть конкретные цели или вопросы по питанию, лучше всего обратиться к диетологу или другому квалифицированному специалисту, который сможет дать вам индивидуальные рекомендации, основанные на ваших потребностях и целях.[/info_b]

Как рассчитать, сколько калорий нужно конкретному человеку?

С этим вопросом лучше обращаться к профильным врачам, но можно и самостоятельно узнать, сколько приблизительно калорий необходимо конкретному человеку для поддержания его веса. Для этого есть несколько специальных формул. Наиболее точной из них Американская ассоциация диетологов считает формулу Миффлина — Сан-Жеора, так как она учитывает не только индивидуальные параметры человека, но и его образ жизни.

Вычисления можно провести самостоятельно или использовать один из онлайн-калькуляторов. Нужно учитывать, что любое из вычислений даёт примерный результат.

Формула Миффлина — Сан-Жеора для расчёта суточной нормы калорий

Она существует в двух вариантах — с учётом физической активности и без.

Первый вариант (без учёта физической активности):

Для женщин: БМ (базовый метаболизм) = 9,99 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) — 4,92 × возраст — 161;

Для мужчин: БМ (базовый метаболизм) = 9,99 × вес (кг) + 6,25 × рост (см) — 4,92 × возраст + 5.

Второй вариант (с учётом физической активности):

Для женщин: БМ (базовый метаболизм) = (10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) — 161) x A (уровень активности);

Для мужчин: БМ (базовый метаболизм) = (10 x вес (кг) + 6.25 x рост (см) — 5 x возраст (г) + 5) x A (уровень активности).

Коэффициенты физической активности для формулы Миффлина — Сан Жеора:

1,2 — для малоподвижных людей;

1,375 — низкая активность;

1,550 — умеренная активность;

1,725 — высокая активность;

1,900 — очень высокая активность.

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