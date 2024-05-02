Минлесхоз ограничил посещение лесов по всей Беларуси. Что под запретом?

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Опубликовано: 02.05.2024 13:01 , Обновлено: 02.05.2024

В четверг, 2 мая, территория всей Беларуси на интерактивной карте Министерства лесного хозяйства "пожелтела" - во всех 118 районах страны ввели ограничения на посещение лесов.

Причиной ограничений на посещение лесов, вероятнее всего, стала необычайно жарка погода, которая установилась по всей территории страны в начале мая. Так, 1 мая воздух в Беларуси прогрелся до летних значений, причём не только на юге (в Бресте, к примеру, зафиксировали днём +26,3°C), но и в центральных регионах (в Вилейке было +26,1°С) и даже на севере (условно “прохладная” погода стояла в традиционно самой холодной токе Беларуси, Езерище - “всего” +21,3°С), сообщил телеграм-канал Nadvorie.

В результате карта запретов и ограничений Минлесхоза к утру 2 мая выглядела следующим образом:

Карта ограничений и запретов на посещение лесов Минлесхоза Беларуси

[info_b]За актуальной информацией о действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза по ссылке.[/info_b]

Что запрещено при действующем ограничении на посещение лесов?

Напомним, что любые ограничения и запреты на посещение лесов вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако, ограничения при этом могут вводиться полные или частичные. Как правило, в этом случае запрещается :

въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

организовывать и проводить массовые мероприятия.

Какой штраф грозит за нарушение ограничений?

Согласно действующему белорусскому законодательству, за нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках белорусов могут привлечь к административной ответственности. При самом лёгком исходе можно отделаться штрафом максимум в 12 базовых величин (480 белорусских рублей сегодня). Однако, если ваши действия приведут к уничтожению или повреждению леса либо торфяника, штраф вырастет в разы - до 30 базовы х (1200 рублей).

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