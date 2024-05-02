Этот салат из картошки с редисом идеально подойдет к шашлыкам. Что еще понадобится?
Этот салат обязательно нужно приготовить на больших майских выходных. Свежие овощи в аппетитной заправке прекрасно дополнят вкус шашлыка из свинины или курицы. При этом он также станет вкусной самостоятельной закуской. Посмотрите сами, какие полезные продукты скрываются в нем.
Шашлыки без этого салата - все равно что майские выходные без тепла и солнца. Он не только прекрасно сочетается с мясом, но и является полезным и вкусным блюдом.
Многие знакомые и друзья попросят не только добавки, но и рецепт. Более того, вы можете приготовить его в кратчайшие сроки, так что у вас будет время до того, как ваши родные и друзья заглянут в гости.
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Ингредиенты салата
Самые важные ингредиенты в этом салате - овощи. Например, картофель делает салат сытным и полезным.
Необыкновенный вкус блюду придает заправка. Ее нельзя пропустить, ведь она отвечает еще и за то, чтобы объединить все ингредиенты.
Ингредиенты:
- 0,5 кг картофеля;
- ½ пучка редиса;
- 4 больших маринованных огурца;
- 1 красный лук;
- 50 г 18% сметаны;
- 2 зубчика чеснока;
- укроп;
- перец;
- соль.
Способ приготовления:
Отварите вымытый картофель в кожуре. Очистите и нарежьте небольшими кубиками. Редис вымойте, очистите и нарежьте кусочками.
Поместите оба ингредиента в большую миску. Добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы. Очистите и мелко нарежьте лук. Высыпьте его к остальным ингредиентам.
Добавьте сметану во вторую миску. Выдавите зубчики чеснока через пресс и добавьте их в миску. Приправьте соус перцем и солью. Мелко нарежьте укроп и добавьте в миску. Тщательно перемешайте ингредиенты в однородный соус, затем вылейте его на овощи в миске.
Перемешайте овощи с заправкой — и салат готов.
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