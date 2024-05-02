Этот салат из картошки с редисом идеально подойдет к шашлыкам. Что еще понадобится?

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Опубликовано: 02.05.2024 14:01 , Обновлено: 02.05.2024

Этот салат обязательно нужно приготовить на больших майских выходных. Свежие овощи в аппетитной заправке прекрасно дополнят вкус шашлыка из свинины или курицы. При этом он также станет вкусной самостоятельной закуской. Посмотрите сами, какие полезные продукты скрываются в нем.

Шашлыки без этого салата - все равно что майские выходные без тепла и солнца. Он не только прекрасно сочетается с мясом, но и является полезным и вкусным блюдом.

Многие знакомые и друзья попросят не только добавки, но и рецепт. Более того, вы можете приготовить его в кратчайшие сроки, так что у вас будет время до того, как ваши родные и друзья заглянут в гости.

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Ингредиенты салата

Самые важные ингредиенты в этом салате - овощи. Например, картофель делает салат сытным и полезным.

Необыкновенный вкус блюду придает заправка. Ее нельзя пропустить, ведь она отвечает еще и за то, чтобы объединить все ингредиенты.

Ингредиенты:

0,5 кг картофеля;

½ пучка редиса;

4 больших маринованных огурца;

1 красный лук;

50 г 18% сметаны;

2 зубчика чеснока;

укроп;

перец;

соль.

Способ приготовления:

Отварите вымытый картофель в кожуре. Очистите и нарежьте небольшими кубиками. Редис вымойте, очистите и нарежьте кусочками.

Поместите оба ингредиента в большую миску. Добавьте нарезанные кубиками маринованные огурцы. Очистите и мелко нарежьте лук. Высыпьте его к остальным ингредиентам.

Добавьте сметану во вторую миску. Выдавите зубчики чеснока через пресс и добавьте их в миску. Приправьте соус перцем и солью. Мелко нарежьте укроп и добавьте в миску. Тщательно перемешайте ингредиенты в однородный соус, затем вылейте его на овощи в миске.

Перемешайте овощи с заправкой — и салат готов.

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