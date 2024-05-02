В Минске подорожали некоторые проездные. Что необычного в ценах?

Опубликовано: 02.05.2024 13:37 , Обновлено: 02.05.2024

В Минске подорожали некоторые проездные, причина - изменение тарифов перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, которое в апреле утвердило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). Так, подняли стоимость проездных "Минсктранса", которые совмещены с городскими электричками "Белорусской железной дороги". Они ездят в Заславль, Смолевичи и не только.

Это проездные разного срока действия: на 3, 5, 10, 30 суток. Так, например, проездной на метро с поездами городских линий на 30 суток теперь стоит 109,47 рубля, раньше - 107,4. (то есть на 2,07 рубля больше). На 1,24 рубля подорожал проездной “автобусы + троллейбусы + трамваи + метро + поезда городских линий” на 30 суток: раньше - 91,19 рубля, теперь - 92,43 .

Кстати, это любопытный момент. Как заметно, проездной на пять видов транспорта стоит дешевле, чем на два.

Еще пример изменения стоимости проездных: документ на 10 суток “метро + поезда городских линий” стоил раньше 37,89 рубля, теперь - 38,62 ( +0,73 рубля). На 1,05 рубля подорожал проездной на поезда городских линий также на 10 суток: было - 33,45 рубля, стало - 34,5 .

Полный перечень новых цен - в таблицах ниже.

Скриншот: minsktrans.by

Скриншот: minsktrans.by

Цены на проездные без “железнодорожной” составляющей не изменились. К примеру, проездной “автобусы + троллейбусы + трамваи + метро” на 30 суток стоит 51,05 рубля.

[info_b]С полным перечнем цен можно ознакомиться здесь.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, насколько МАРТ повысил цены на железнодорожные билеты в Беларуси. Так, некоторые тарифы увеличили на 4%.

МАРТ повысил цены на железнодорожные билеты в Беларуси. Куда и на сколько?