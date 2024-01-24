Зачем белорусам бросать в борщ сливочное масло? Вот что произойдет со вкусом

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Опубликовано: 24.01.2024 10:12 , Обновлено: 15.11.2024

Борщ - это одно из самых популярных и любимых блюд многих людей. Его насыщенный вкус и аромат делают его идеальным выбором как для холодных зимних дней. У каждого человека свой уникальный рецепт этого супа, но его всегда можно улучшить. Например, если вы не добавляете в борщ сливочное масло, то обязательно попробуйте — и не пожалеете.

Кому-то такой способ приготовления может показаться необычным. Однако опытные повара уверяют, что есть как минимум три причины, почему стоит добавить сливочное масло в борщ.

Нежный вкус

Во-первых, этот ингредиент придает привычному супу необычный, богатый, мягкий кремовый вкус. В каждой ложке борща вы прочувствуете приятные сливочные нотки, которые превратят блюдо в настоящий шедевр.

[info_b]Суп станет более нежным за счет того, сливочное масло помогает смягчить кислотность томатов, уравновесив ингредиенты.[/info_b]

Кроме того, сливочное масло придает борщу более насыщенный аромат. При нагревании оно выделяет прекрасные запахи, которые наполняют всю кухню и создают атмосферу уюта и комфорта.

Консистенция

Если добавить сливочное масло в борщ, то это немного изменит и его консистенцию. Ингредиент придаст супу более гладкую и кремовую текстуру.

Но масло также может сделать борщ более жирным. Если вы любите супы потяжелее, то этот вариант вам точно подойдет.

Польза

Сливочное масло является источником витаминов A, D, E и K, а также содержит полезные жирные кислоты. Оно помогает улучшить усвоение некоторых питательных веществ из овощей и других ингредиентов борща.

Таким образом, добавление сливочного масла в борщ - это отличный способ улучшить его питательную ценность.

Сколько сливочного масла нужно в борщ?

Кулинары советуют добавлять всего 80 грамм масла на всю кастрюлю. Сделать это нужно за 5-10 минут до конца готовки.

Однако, если вы уже использовали его при приготовлении зажарки, уменьшите количество до 50 грамм.

Зачем жарить сметану для борща?

Если вы все же предпочитаете классику — борщ со сметаной, то попробуйте применить эту хитрость. Она не просто улучшит вкус супа, но и придаст ему совершенно новые оттенки.

Так, выложите несколько ложек сметаны на сковороду (без масла!), а затем прогрейте (прожарьте?) ее на среднем огне несколько минут. Вы также можете добавить немного измельченного чеснока — получится еще вкуснее.

Эту хитрость со сметаной знают не все. Что с ней сделать, чтобы борщ стал еще вкуснее?

Как приготовить настоящий борщ?

Напомним, ЮНЕСКО внесла украинский борщ в список нематериального мирового культурного наследия. Ранее Телеграф опубликовал классический рецепт, который лежит в основе большинства других. Его нужно и можно освоить, чтобы потом экспериментировать и привносить что-то своё.

Вам понадобятся:

вода – 1,5-2 л,

свекла – 2 шт. (небольшие),

свинина или говядина на кости – 400 г,

морковь – 1 шт,

картофель – 4 шт. (средние),

лук – 3 шт. (средние),

капуста белокочанная свежая – 300 г,

томатная паста – 2 ст. л,

подсолнечное масло – 4-5 ст. л,

лимонная кислота – щепотка,

соль, лавровый лист, зелень – по вкусу.

Как приготовить, читайте по ссылке.

Новость Телеграф