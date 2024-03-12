В Минске перевернулся груженый МАЗ и парализовал кольцевую
Часть минской кольцевой автодороги (МКАД) днём во вторник, 12 марта, оказалась практически парализована из-за перевернувшегося груженого МАЗа.
ДТП на МКАД произошло около 11:20 в районе 27-го километра внутреннего кольца. Однако, пробка в районе микрорайона Малиновка растянулась и на внутреннем, и на внешнем кольце, поскольку МАЗ зацепил разделительное ограждение, а перевозимый им груз рассыпался по всей проезжей части.
По данным столичной Госавтоинспекции, за рулем грузовика был 48-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением при перестроении, из-за чего груженый прицеп занесло и он опрокинулся. По информации инспекторов, обошлось без пострадавших.
В связи с ДТП в УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили водителям, что при выборе скорости водитель должен учитывать следующие факторы:
- ограничение скорости на данном участке,
- интенсивность движения,
- обзорность дороги,
- состояние транспортного средства,
- особенности перевозимого груза,
- дорожные и метеорологические условия,
- другие факторы, “снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения”.