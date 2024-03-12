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В Минске перевернулся груженый МАЗ и парализовал кольцевую

В Минске перевернулся груженый МАЗ и парализовал кольцевую
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Часть минской кольцевой автодороги (МКАД) днём во вторник, 12 марта, оказалась практически парализована из-за перевернувшегося груженого МАЗа.

ДТП на МКАД произошло около 11:20 в районе 27-го километра внутреннего кольца. Однако, пробка в районе микрорайона Малиновка растянулась и на внутреннем, и на внешнем кольце, поскольку МАЗ зацепил разделительное ограждение, а перевозимый им груз рассыпался по всей проезжей части.

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По данным столичной Госавтоинспекции, за рулем грузовика был 48-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением при перестроении, из-за чего груженый прицеп занесло и он опрокинулся. По информации инспекторов, обошлось без пострадавших.

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В связи с ДТП в УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили водителям, что при выборе скорости водитель должен учитывать следующие факторы:

  • ограничение скорости на данном участке,
  • интенсивность движения,
  • обзорность дороги,
  • состояние транспортного средства,
  • особенности перевозимого груза,
  • дорожные и метеорологические условия,
  • другие факторы, “снижающие прозрачность атмосферы и влияющие на видимость дороги в направлении движения”.
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