В Минске перевернулся груженый МАЗ и парализовал кольцевую

🎥 Видео

Опубликовано: 12.03.2024 15:13 , Обновлено: 12.03.2024

Часть минской кольцевой автодороги (МКАД) днём во вторник, 12 марта, оказалась практически парализована из-за перевернувшегося груженого МАЗа.

ДТП на МКАД произошло около 11:20 в районе 27-го километра внутреннего кольца. Однако, пробка в районе микрорайона Малиновка растянулась и на внутреннем, и на внешнем кольце, поскольку МАЗ зацепил разделительное ограждение, а перевозимый им груз рассыпался по всей проезжей части.

По данным столичной Госавтоинспекции, за рулем грузовика был 48-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением при перестроении, из-за чего груженый прицеп занесло и он опрокинулся. По информации инспекторов, обошлось без пострадавших.

В связи с ДТП в УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили водителям, что при выборе скорости водитель должен учитывать следующие факторы: