Говорить "нет" чаще? Нашли 10 советов, что ещё нужно сделать белорусам, чтобы постоянно получать премию

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Опубликовано: 23.05.2024 15:48 , Обновлено: 23.05.2024

Независимо от вида работы, каждый сотрудник со временем замечает снижение своей производительности и заинтересован в том, чтобы её повысить. Многие люди, работающие удалённо или в офисе, ищут ответ на вопрос, как начать работать продуктивнее. Существует много способов повысить свою производительность. Соблюдая эти 10 рекомендаций, ваши успехи не заставят себя долго ждать.

1. Наведите порядок на рабочем месте

Производительность труда во многом зависит от дисциплины на рабочем месте. Любые неудобства заставят вас потратить время на поиск необходимых инструментов и решений. Речь идет не только о хаосе между ручками, карандашами или другими канцелярскими предметами, но и об общей ситуации.

Все ненужное на рабочем столе следует убрать. Это касается чашек, блюдец и других отвлекающих факторов. На рабочем столе должны остаться только вещи, необходимые для работы.

2. Создайте список дел

Вам нужно сосредоточиться на том, что необходимо сделать. Если есть четкий план действий, то производительность тоже повысится. Рекомендуется составить список дел в соответствии с их приоритетностью. При этом все важные задачи нужно выполнить. Задачи, с которыми вы не справились, должны стоять в приоритете на следующий день. Наличие списка дел особенно важно для удаленных сотрудников.

3. Ограничьте отвлекающие факторы

Ряд факторов может снизить общую производительность. Среди них:

электронная почта;

сообщения в социальных сетях;

сообщения со смартфонов и других гаджетов;

телефонные звонки;

просматривать новости и многое другое.

Рекомендуется закрыть вкладки социальных сетей, музыки, электронной почты. Беспокоясь о них, человек не может сосредоточиться на деле и теряет и мотивацию. Также следует позаботиться о наличии вода на рабочем месте. Вы не должны постоянно беспокоиться о том, чтобы пойти к кулеру или на кухню (для удаленных работников), чтобы выпить воды.

4. Информационная диета

Одно из правил продуктивности — сосредоточиться на конкретной задаче. Поэтому, чтобы повысить свою продуктивность, необходимо защититься от избыточной информации. Не стоит делать перерыв для изучения последних новостей, а также отвлекаться на них в часы пика продуктивности. Некоторая новая информация (не связанная с работой) может быть очень опасна для трудовой мотивации.

5. Не упускайте “самые производительные часы”

У каждого сотрудника есть свое продуктивное время. Кому-то самые сложные задачи легче выполнять утром, а кто-то оставляет их на вторую половину дня. Понимание своей продуктивности в течение дня позволит вам составить продуктивный ежедневный график.

На такие часы необходимо отводить самые важные задачи. Этот совет по работе особенно важен для тех, кто работает удаленно. Ведь дома можно работать и днем, и ночью.

6. Используйте инструменты

Современный работник ежедневно использует около 10 инструментов. Если критическая информация будет распространяться по нескольким каналам, это снизит производительность. Например, поиск данных осуществляется с помощью одного инструмента, обмен данными — с помощью другого, а сама работа — с помощью третьего.

Вместо этого вам следует повысить свой комфорт. Для этого вам необходимо объединить все инструменты и быстро получить к ним доступ. К счастью, все это можно сделать на одном настольном компьютере или даже смартфоне.

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7. Делайте перерывы

Чтобы ответить на вопрос, как быть продуктивным на работе, нужно уделять достаточно времени отдыху. Некоторые считают, что отвлечение от текущих задач отрицательно влияет на продуктивность. Но данные показывают, что на каждый час работы вам необходимо отдыхать 5–10 минут.

Есть и другие предложения. Например, разделение рабочего процесса на 25-минутные интервалы (техника «Помидор»). Подход заключается в том, чтобы чередовать время на работу и перерывы. Один помидор — это 25 минут работы, за которыми следует пятиминутный перерыв. После четырёх “помидоров” нужно сделать длинный перерыв. Разбивая работу на короткие сфокусированные интервалы, проще сохранять мотивацию и продуктивность. Вот как это делается:

Выберите задачу

Установите таймер на 25 минут

Постарайтесь уложиться до окончания таймера

По сигналу сделайте 5-минутный перерыв.

Берите новую задачу

Через каждые 4 рабочих интервала (2 часа) время отдыха следует увеличить до 15-30 минут. При использовании этого приема важно не только смотреть на часы, но и устанавливать таймер. Постоянный контроль времени — это нагрузка на мозг и снижение продуктивности.

8. Записывайте идеи

Вопрос о том, как быть продуктивным, волнует многих людей. Этим интересуются и известные люди. Создание подробного плана — ключ к успеху во многих начинаниях. Поэтому, если сотруднику пришла одна из идей, лучшее решение — записать ее в блокнот. Этой инструкцией пользовался даже Билл Гейтс, известный своей успешной карьерой. По его словам, успех его деятельности во многом обусловлен привычкой постоянно делать записи в блокноте.

Наличие такого вспомогательного конспекта решает сразу несколько задач. Это не только фиксация идей, но и организация мыслей, расстановка задач по их приоритету.

9. Закон Парето

Ответ на вопрос, как повысить производительность труда, искали уже давно. Закон Вильфредо Парето используется уже более ста лет. Говоря простым языком, это можно сформулировать так: 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% — это только 20%. Закон Парето — это модель, которую можно использовать во многих сферах жизни.

Применение этого принципа помогает не только в работе, но и в повседневной жизни. Это не самое сложное дело, но это удобный трюк. Например, вы можете сделать такой анализ. Если человек общительный, то у него много друзей. Но большинство ли из них помогают в трудную минуту? Едва ли. Поэтому поддерживать отношения необходимо только с друзьями, которые приходят на помощь. Это будет около 20%.

Как это связано с работой? Модель Парето можно применить следующим образом: все несущественные дела следует делать, когда производительность низкая. Самые важные задачи выполняются в часы пиковой продуктивности.

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10. Умейте сказать «нет»

Этот совет может показаться нелогичным. В конце концов, как можно повысить производительность, если от работы категорически отказываются? На самом деле все по-другому. Продуктивный человек старается не делать много работы, а выполнять самые важные задачи.

Откажитесь от выполнения задач, на которые нет времени, освободите время для важных задач. Если в вашем графике на определенный период временной дифицит, нужно научиться говорить «нет». Не выполняйте задания за коллег, не обещайте им помочь во время максимальной нагрузки. Хотя это может показаться хорошим делом, в конечном итоге это приводит к хаосу на работе. То есть о главной цели (повышении производительности) можно забыть.

Рекомендации для успеха

Один простой совет может помочь повысить продуктивность. Вместо того, чтобы составлять планы на текущий день утром, лучше сделать это накануне вечером. Пяти минут вполне достаточно, чтобы определить задачи на следующий день. Такая подготовка помогает расставить приоритеты и добиться успеха.

Повышение производительности – задача, доступная каждому. Все, что вам нужно сделать, это следовать приведенным выше советам. Вы можете составить план, выбрать оптимальное время работы и режим отдыха, а также легко получить доступ к задачам. Повысить производительность не сложно, но нужно помнить о дисциплине.

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