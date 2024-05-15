Китайские учёные нашли "средство от бессонницы", доступное многим белорусам. О чём речь?

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Опубликовано: 15.05.2024 17:22 , Обновлено: 15.05.2024

Китайские учёные провели исследования и смогли доказать, что люди, занимающиеся определённым видом деятельности, более чем на 40 процентов меньше подвержены риску возникновения бессонницы. Данные их исследований опубликовал портал Wionews.

Не секрет, что физическая активность помогает бороться с различными проблемами со здоровьем и способствует здоровому сну. Китайские исследователи решили выяснить, как садоводство влияет на проблемы со сном, и пришли к интересным выводам. Оказалось, что люди, занимающиеся огородом и садом, гораздо меньше подвержены бессоннице, дневной сонливости и апноэ во сне.

Учёные проанализировали данные более 62 000 человек из 10 разных штатов США. Был проведен опрос, в котором задавались вопросы о поведении в отношении здоровья, хронических заболеваниях и профилактических мерах с конкретными модулями, посвященными физической активности и жалобам, связанными со сном.

Выборка включала более 16 000 человек, которые не занимались спортом, более 4 тыс. садовников и 41 тысячу людей, которые тренировались. По данным Национальной медицинской библиотеки, по сравнению с теми, кто не занимается спортом, садовники и другие, занимающиеся спортом, реже страдают от многих заболеваний, связанных со сном. У тех, кто занимался садоводством, на 42 процента реже возникали проблемы со сном.

Между тем у тех, кто выполнял другие упражнения, вероятность возникновения бессонницы была на 33 процента ниже. Также учёные пришли к выводу, что садоводство положительно влияет на психическое здоровье, снижает стресс и восстанавливает душевное равновесие.

«Согласно «Руководству по физической активности для американцев», работа в саду — это физическая активность, укрепляющая мышцы, с одним из самых низких рисков травм. Она подходит и рекомендуется пожилым людям», — сказал автор исследования Сян Гао, профессор Университета Фудань в Шанхае.

По мнению профессора, сделанные открытия должны побудить взрослых больше заниматься садоводством и выращивать овощи. Меж тем открытие китайских учёных является удивительным лишь отчасти. На самом деле уже довольно давно существует нетрадиционный метод лечения под названием садоводческая терапия (гортитерапия), которая призвана уменьшить хронический стресс и восстановить душевное равновесие. Это также может косвенно влиять на качество сна.

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