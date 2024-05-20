Эти 10 дел по дому игнорируют почти все. Почему нужно расправлять шторку для душа и когда выбрасывать сковородки?

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Опубликовано: 20.05.2024 10:03 , Обновлено: 20.05.2024

Поддерживать строгий порядок дома может быть непросто, однако каждый так или иначе стремится содержать свой дом в чистоте. Мало кто задумывается, но есть ряд бытовых привычек, которые могут представлять серьезную угрозу как для самого дома, так и для нашего здоровья. Итак, какие из вредных домашних привычек наиболее распространены и почему от них лучше избавиться?

1. Не чистим дверные ручки

К дверным ручкам прикасаются все члены семьи и гости дома каждый день после возвращения домой и перемещения между комнатами, поэтому на ручках скапливается огромное количество микробов. Но часто грязь и пятна на дверных ручек остаются незамеченными. Поэтому при уборке дома старайтесь не забывать протирать дверные ручки дезинфицирующей жидкостью хотя-бы время от времени.

2. Не чистим пульт от телевизора

Еще одним потенциальным местом скопления бактерий является пульт от телевизора. Его следует чистить раз в неделю. Сначала извлеките батарейки, затем протрите пульт тканью, смоченной дезинфицирующим средством. Грязь вокруг кнопок можно легко очистить зубочистками.

3. Ходим по дому в обуви

Даже если ваша обувь визуально выглядит чистой, ее подошвы кишат бактериями, пришедшими из дома. В Университете Аризоны (США) даже было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что на обуви обнаруживается в среднем 421 000 бактерий! Так что лучше всего оставлять обувь даже не около двери, а за ней.

4. Оставляем телефон на кровати заряжаться и заряжаем устройства целый день

Заряжать устройство, оставленное на любой мягкой, легковоспламеняющейся поверхности, особенно под подушкой, довольно опасно. Во время зарядки устройство нагревается, а постельные принадлежности могут препятствовать его охлаждению, что увеличивает риск возгорания. Также при длительном подключении ноутбука к зарядному устройству оба могут перегреться, что опять-таки создаст опасность возгорания. Поэтому никогда не оставляйте компьютер заряжаться на ночь или когда никого нет дома.

5. Используем старую сковороду с антипригарным покрытием

Со временем тефлоновое покрытие сковородок становится нефункциональным, его микрочастицы попадают в пищу. Чтобы этого избежать, желательно заменять кастрюли и сковородки с антипригарным покрытием каждые два-три года или как только вы заметите, что поверхность получила повреждения.

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6. Подолгу держим грязную посуду в раковине и смываем остатки еды в раковину

Исследователи обнаружили, что в кухонных раковинах может быть обнаружено больше бактерий, чем после смыва воды в унитазе. Если вы надолго оставляете посуду в раковине на ее поверхности начинают размножаться бактерии, поэтому лучше не “маринуйте” её и мойте сразу. Также следует не забывать регулярно мыть миски домашних животных.

Ещё одной вредной привычкой является смыв остатков пищи прямо в раковину. Многие предпочитают собирать их из ситечка на сливном отверстии. Но перед тем, как мыть посуду, лучше выбросить остатки пищи прямо в мусорное ведро – это может занять больше времени, но зато вам не придется ломать голову над тем, как потом прочистить слив.

7. Слишком долго пользуемся губкой для мытья посуды

Вы, наверное, уже слышали, что губка для мытья посуды — настоящий рассадник бактерий. В идеале губку для мытья посуды следует менять примерно раз в неделю. Если у вас есть посудомоечная машина, вы можете мыть губку вместе с посудой: так вы уменьшите количество бактерий и сможете пользоваться губкой дольше. Желательно сразу приобрести большую упаковку губок для мытья посуды, чтобы всегда иметь под рукой новые.

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8. Используем только одну разделочную доску на все случаи жизни

Чтобы приготовить полезную и питательную еду для своей семьи, нужно очистить и нарезать множество разных продуктов: от фруктов и овощей до рыбы и мяса. Если вы используете только одну разделочную доску, существует риск перекрестного загрязнения продуктов. Поэтому, чтобы продукты не подверглись атаке микробов, используйте для нарезки разных продуктов доски разного цвета, а после использования тщательно мойте их.

9. Недостаточно часто стираем постельное белье и полотенца

Хотя простыни и полотенца могут казаться не очень грязными и не иметь неприятного запаха, их необходимо стирать так же часто, как и одежду. По мнению специалистов, банные полотенца следует стирать раз в 3-4 дня, постельное белье – раз в неделю в воде температурой 60°С.

10. Отдёргиваем занавеску после принятия душа

После принятия душа или ванны многие отдёргивают штору и оставляют ее в таком виде. Однако это делает его идеальной средой для роста бактерий и плесени. Поэтому после каждого купания полностью расправляйте штору, чтобы она как следует высохла. Почти аналогичная проблема – когда после купания на пол бросают мокрые полотенца.

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