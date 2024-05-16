Сколько раз в неделю нужно ходить в лес? Вот какие проблемы со здоровьем это поможет решить

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Опубликовано: 16.05.2024 13:26 , Обновлено: 16.05.2024

Так называемая лесотерапия всё больше находит своих сторонников в мире. В Беларуси набирает популярность туристические и эко маршруты по лесам. Этот, казалось бы, обычный вид досуга стал настоящим развлечением и отдушиной для жителей городов. Эксперты отмечают, что такой вид отдыха очень благотворно влияет как на физическое, так и психологическое здоровье. Сколько времени стоит проводить в лесу и как это поможет здоровью, рассказали эксперты

Почему эксперты рекомендуют ходить в лес?

“Мы родом из лесов, а не из городов. Мы находимся на природе уже много-много поколений. Это наша среда, наша жизнь, наш темп. Лишь сравнительно недавно мы переехали в города, и дальнейшие изменения, в том числе технологические, происходили очень быстро. Конечно, у развития есть и положительные стороны, но иногда ценой прогресса становятся страх, тревога, депрессия, болезни образа жизни – наш организм просто не готов функционировать вне природы”, - уверена лесотерапевт, лесной гид и эксперт по лесовосстановлению Дорота Стобиецка.

По мнению специалиста, регулярные прогулки по лесу просто необходимы для здоровья человека. В особенности такой вид отдыха будет полезен для тех, кто много проводит времени за работой в закрытых помещениях. Исследования показали, что достаточно хотя бы раз в неделю ходить в лес на три часа, чтобы почувствовать себя лучше.

“Мы связаны с природой, и контакт с ней нам просто необходим с физиологической, биологической и психологической точки зрения. Особенно если мы много работаем, устали, чрезмерно возбуждены, все время сидим в помещении, окружаем себя стенами, наступает момент, когда мы уже не можем эффективно отдыхать”, - рассказала эксперт.

Как влияет на здоровье человека “лесотерапия”?

Лес — идеальное место для прогулок для людей с заболеваниями сердца, щитовидной железы или нарушениями обмена веществ, которым возбраняется заниматься физической активностью.

В лесу человек не только становимся спокойнее, но и вырабатывает устойчивость к стрессовым ситуациям в будущем. Нервная система человека лучше работает в лесу на всех уровнях. Когда вы находитесь в лесу, давление выравнивается и приходит в норму.

Нахождение в окружении природы снижает уровень кортизола . Это доказывают исследования, проведенные, в частности, в Японии, где очень популярны как лесная терапия, так и лесные купания, называемые синрин йоку. Группе людей, входившей в лес измерили уровень гормона стресса в крови. Исследование повторили, когда они вышли из леса и оказалось, что значения кортизола были заметно ниже.

Быстрый отдых и восстановление. В одном исследовании проверялась скорость выздоровления пациентов после операции. Скорость восстановления сравнили у пациентов за окном у которых была зелень, с людьми, находившимися в закрытых помещениях с бетоном за окном. Результаты ясно показали, что окружение деревьями оказывает на нас успокаивающее действие. Люди, у которых из окон был вид на природу, быстрее выздоравливали и им не требовалось столько обезболивающих.

Сильный иммунитет. Как показывают исследования, в лесу люди получают, среди прочего: лесные биоаэрозоли, фитонциды, т.е. вещества, выделяемые растениями для защиты их от вредителей, бактерий и грибков. Доказано, что они хорошо действуют и на человека – у людей, вдыхающих фитонциды, иммунитет крепче.

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Сколько времени нужно проводить в лесу и как часто?

Как уверяют специалисты, лучше сходить в лес один раз и на более длительный срок, чем три раза и на полчаса.

“После длительного посещения леса уровень вырабатываемых иммунных клеток сохраняется еще месяц. Регулярность важнее частоты. Когда мы чувствуем, что нам не хватает контакта с природой, мы устали и раздражены, стоит позаботиться об этом, и весна идеально для этого подходит, ведь все цветет, излучает добрую энергию и буквально зовет нас. Это хорошее время для восстановления в лесу, даже каждую неделю”, - рассказала лесотерапевт.

Она подчеркнула, что уже после нескольких таких визитов в лес человек почувствует себя лучше, и дальше следует просто сделать прогулки регулярными.

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