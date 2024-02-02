Этими болезнями можно заразиться от домашних собаки и кошки. Узнали, как обезопасить себя и близких

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Опубликовано: 02.02.2024 09:32 , Обновлено: 10.06.2024

Хотя большинство заболеваний собак и кошек поражают только этих животных, некоторые из болезней могут передаваться и людям. Узнали о том, переносчиками каких болезней являются кошки и собаки, и какие простые меры предосторожности позволят избежать заражения.

Кто особенно подвержен риску заболеваний

Вероятность того, что здоровый человек заразится каким-либо заболеванием от собаки или кошки, крайне низка. В зоне риска находятся люди со слабой иммунной системой: беременные, младенцы, пожилые, люди с синдромом приобретённого иммунодефицита (СПИД), проходящие химиотерапию или получающие препараты, которые могут подавлять иммунную систему.

По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано более 200 болезней, которые переносят дикие, сельскохозяйственные и домашние животные. Некоторыми из них может заразиться человек непосредственно через слюну, фекалии и биологические жидкости животного, и опосредованно — при контакте с «загрязнёнными» лотком, подстилкой, кормом, водой и почвой.

Какие болезни могут передаваться человеку от кошек

Кошки могут передавать человеку довольное большое количество заболеваний, включая смертельно опасное бешенство.

Протозойные инфекции

Простейшие являются одноклеточными организмами. Тремя наиболее распространёнными протозойными заболеваниями у кошек и людей являются криптоспоридиоз, лямблиоз и токсоплазмоз.

Токсоплазмоз

Это инфекционное заболевание, вызываемое паразитом Toxoplasma gondii. Кошки могут заразиться этим паразитом, поедая заражённое сырое мясо, птиц или грызунов. Затем они становятся разносчиком болезни, выделяя паразита в окружающую среду через фекалии. Он может сохраняться в окружающей среде в течение многих месяцев и продолжать загрязнять почву, воду, сады, песочницы или любое место, где испражнялась заражённая кошка. Токсоплазмозом болеют только животные семейства кошачьих.

Люди могут заразиться токсоплазмозом при контакте с кошачьими фекалиями или если они едят сырое или плохо приготовленное мясо, содержащее паразита. Также заражение может наступить, если употреблять в пищу плохо вымытые или недоваренные овощи.

Симптомы токсоплазмоза включают гриппоподобные мышечные боли и лихорадку, а также головную боль. В редких случаях могут наблюдаться более запущенные симптомы, такие как спутанность сознания, судороги, рвота или диарея.

Токсоплазмоз особенно опасен для беременных женщин, так как может вызывать серьёзные проблемы у плода. По этой причине беременным не рекомендуется прикасаться к кошачьему туалету, так как он может быть инфицирован.

По мнению экспертов ветеринарной медицины Корнелльского университета, большая часть населения мира переболела токсоплазмозом, так как это очень распространённый паразит. Поскольку у большинства людей болезнь протекает бессимптомно, они даже не подозревают, что у них она есть.

Любопытно, что несмотря на широкую распространённость, об этом паразите известно не так много.

Криптоспоридиоз

Эта инфекция, вызываемая микроорганизмами Cryptosporidium, может вызывать рвоту, диарею, спазмы в животе и обезвоживание. Заражение происходит при уборке кошачьего лотка.

Как и в случае с большинством других заболеваний, передаваемых животными, наибольшему риску заражения подвергаются люди с ослабленным иммунитетом.

Лямблиоз

Людям от кошек могут передаваться микроскопический паразит лямблии. Нужно отметить, что такое случается редко, так как в организме кошек живут лямблии, неопасные для человека. Но иногда в организме кошки могут поселиться лямблии человеческого типа и ими можно заразиться при уборке кошачьего лотка.

Симптомы лямблиозной инфекции включают диарею, метеоризм, спазмы в животе, тошноту и обезвоживание.

Бактериальные инфекции

Болезнь кошачьих царапин

Это бактериальная инфекция, вызываемая бактерией Bartonella henselae. Она может передаваться через укусы или царапины от кошек, а также при укусе кошачьих блох. У людей это может вызвать болезнь, известную как лихорадка от кошачьих царапин, которая обычно проявляется в виде лихорадки, головной боли и увеличения лимфатических узлов.

У людей, заражённых БКЦ (болезнью кошачьих царапин), обычно развивается отёк на месте царапины или укуса. Возможны такие симптомы, как лихорадка, головная боль, усталость, боль в суставах и мышцах, плохой аппетит.

Здоровые взрослые люди, как правило, выздоравливают без каких-либо серьёзных последствий.

Пастереллёз

Это заболевание вызывается бактерией Pasteurella multocida, которая находится во рту большинства кошек. При укусах животных, инфицированных этим микроорганизмом, в течение 24-48 часов может развиться боль, отёк и покраснение в месте раны.

Раны от укусов кошек, инфицированные пастереллой, в подавляющем большинстве случаев успешно лечатся.

Сальмонеллёз

Обычно люди заражаются сальмонеллёзом при употреблении заражённой пищи, такой как недоваренная курица или яйца. Но можно заразиться сальмонеллёзом и от инфицированных кошек через их фекалии. Эта инфекция может вызывать у заражённых людей лихорадку, боль в животе, рвоту, диарею и другие симптомы.

Хотя сальмонеллёз обычно проходит сам по себе, некоторым людям требуется медицинская помощь для лечения тяжёлой диареи или воздействия инфекции на другие органы, кроме пищеварительного тракта.

Паразитарные инфекции

Блохи

Это наиболее распространённые внешние паразиты кошек, и их укусы могут вызывать у людей зуд и воспаление. Блохи также могут служить переносчиками других заболеваний.

Чесотка

Кошки могут заразить человека чесоточным клещом Sarcoptes scabiei. Он не так распространён, как блохи, но можно заразиться чесоткой при контакте с инфицированным животным.

Гельминтозы

Гельминты паразитируют во всех органах животных и человека, но чаще всего живут в желудочно-кишечном тракте. Они могут вызывать вздутие живота, рвоту, диарею.

Грибковые инфекции

Стригущий лишай

Стригущий лишай вызывается группой грибков и передаётся человеку при контакте с кожей или шерстью инфицированного животного. Особенно подвержены риску заражения дети.

У кошек стригущий лишай обычно проявляется в виде сухого, серого, чешуйчатого пятна на коже. У людей стригущий лишай часто проявляется в виде круглого, красного, зудящего поражения с кольцом чешуи по краю.

Какие болезни могут передаваться человеку от собак

Собаки и кошки имеют множество одинаковых заболеваний, и лишь часть из них присуща определённому виду. Например, токсоплазмозом болеют только кошки, а лептоспирозом заражаются преимущественно собаки. И те, и другие могут заразить человека криптоспоридиозом, гельминтами, сальмонеллёзом, чесоткой, лямблиозом, стригущим лишаем.

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Вирусные инфекции

Бешенство

Бешенство – это одно из самых опасных вирусных заболеваний, которое передаётся через укус инфицированного животного. Без лечения бешенство почти всегда приводит к летальному исходу.

Поданным ВОЗ, в 99% случаев люди заражаются бешенством от собак, но также им можно заразиться от кошек и других животных.

В целях защиты здоровья людей вакцинация домашних животных от бешенства во многих странах обязательна на законодательном уровне. Даже если домашний питомец содержится в помещении, важно своевременно делать прививки от бешенства.

Также следует избегать контакта с дикими и бездомными животными и немедленно обращаться к врачу, если вас укусили.

Бактериальные инфекции

Лептоспироз

Это заболевание вызывают бактерии рода Leptospira. Обычно люди заражаются им, когда контактируют с водой, в которой есть бактерии. От собаки человек может заразиться при обработке травмы или принимая роды.

Лептоспирозом болеют в основном собаки, кошки почти никогда им не заражаются.

Инфекции, вызываемые капноцитофагами

В полости рта собак есть бактерии капноцитофаги — их ещё называют бактериями «собачьего поцелуя». Они безвредны для животных, но, по словам врача-стоматолога Дианы Кулиевой, представляют опасность для людей с ослабленным иммунитетом. В группе риска также люди с болезнями почек и те, кто длительное время получает глюкокортикоидные препараты.

Инфекция, вызванная капноцитофагами, передаётся через укусы, царапины и облизывание. Иногда капноцитофаги поражают и людей со здоровой иммунной системой, приводя к развитию сепсиса, флегмоны, менингита, гнойного артрита или эндокардита.

Паразитарные инфекции

Собачий цепень

Собачим (ленточным, огуречным) цепнем называется паразит, в результате жизнедеятельности которого возникает дипилидоз у собак и людей. Паразитирует червь в основном в организме собак, но заразиться им могут и кошки.

Заражение человека происходит при случайном проглатывании спрыгнувшей с животного инфицированной блохи, власоеда или при «поцелуе» с животным. Особенно опасен паразит для маленьких детей, которые постоянно тянут руки в рот.

Как не допустить заражение опасными заболеваниями от домашних животных

Чтобы избежать заражения, следует соблюдать несколько простых правил:

Регулярно проводите ветеринарные осмотры. Это поможет выявить заболевания на ранних стадиях и предотвратить их распространение.

Соблюдайте гигиену. Мойте руки после контакта с животными, особенно перед едой.

Не позволяйте животным лизать ваше лицо или открытые раны.

Если у вас есть домашние животные, регулярно обрабатывайте их от паразитов (блох, клещей).

Если вы работаете с животными, используйте защитную одежду и маски.

Если вы заметили у животного необычное поведение или симптомы заболевания, немедленно обратитесь к ветеринару.

Не трогайте диких животных, особенно если они выглядят больными или агрессивными.

Если вы планируете завести домашнее животное, выбирайте здоровых животных от проверенных заводчиков или приютов. Соблюдение этих простых правил поможет вам избежать заражения опасными заболеваниями от домашних животных.

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