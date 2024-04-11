Как правильно вытащить клеща у кошки? Эту инструкцию должен прочитать каждый хозяин
Посещение ветеринарной клиники каждый раз, когда животное ловит клеща, может оказаться просто невозможным. Поэтому каждый хозяин должен знать, как удалить существо с кошки. Это поможет защитить животное от болезней, которые передают клещи.
Что делать категорически нельзя?
Вокруг удаления клещей сложилось множество мифов. В Интернете, особенно на форумах или в группах социальных сетей, можно найти советы, которые могут просто навредить вашей кошке. Ознакомьтесь с тем, чего точно не следует делать, если вы хотите удалить клеща у своей мурлыки:
- не смазывайте его никаким жиром;
- не дезинфицируйте клеща перед тем, как удалить его с кожи кошки;
- не царапайте клеща ногтем;
- не удаляйте клеща неподходящими инструментами;
- не сжигайте клеща;
- не раздавливайте его перед удалением.
Все вышеперечисленное может привести к тому, что клещ проникнет в кожу кошки и вместе со слюной выпустит в кровь повышенную дозу патогенных микроорганизмов. Это, в свою очередь, повышает риск заболевания клещевыми инфекциями.
Что нужно использовать для удаления клещей с кошки?
Выбор средств для удаления клещей с кошки очень широк. В зоомагазинах вы найдете множество приспособлений, предназначенных для этого. Стоит отметить, что их всегда нужно иметь при себе - они также подходят для удаления клещей на людях и собаках. Только не забывайте тщательно дезинфицировать их после каждого удаления.
Удаление клещей у кошек можно проводить с помощью:
- пинцета;
- крючка;
- устройства для удаления клещей, напоминающем ручку;
- щипцов для удаления клещей;
- и других приспособлений из зоомагазинов.
Как удалить клеща у кошки?
На самом деле удалить клеща у кошки очень просто, если сохранять спокойствие. Вот пошаговая инструкция, как это сделать:
- Заранее подготовьте все необходимое: инструмент, салфетку, кусок стерильной марли и дезинфицирующий спрей.
- Постарайтесь обездвижить животное, лучше всего с помощью другого человека. Так вы уменьшите вероятность того, что кошка вырвется и повредит клеща.
- Отодвиньте шерсть в сторону, чтобы случайно не потянуть за нее во время процедуры.
- Сильным движением вытащите клеща из кожи кошки.
- Убедитесь, что в коже кошки не осталось кусочков. Затем продезинфицируйте место, куда прилип клещ.
- Раздавите клеща, например, в бумаге, и выбросьте.
После этого не забудьте вымыть руки. Если не уверены, что кожа не повреждена, наденьте перчатки - в случае неудачи слюна с болезнетворными микроорганизмами не попадет в кровь.
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