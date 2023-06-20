Почему белорусам нельзя есть немытую клубнику? Польский медик рассказал об ужасных последствиях

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 20.06.2023 13:03 , Обновлено: 20.06.2023

Известный польский медик Ян Свитала показал в своем Instagram своеобразную фотографию мозга пациента. Причиной заболевания и, как следствие, смерти мужчины стала опасная паразитарная болезнь. К такому исходу может привести поедание немытых ягод, в том числе клубники.

«Несколько месяцев болела голова»

«Изображение на фотографии — это запись, сделанная с помощью МРТ головного мозга мужчины, который обратился в отделение неотложной помощи где-то в Польше, потому что у него несколько месяцев болела голова».

На снимке медик отметил структуры, которых в мозге быть не должно:

«Это паразиты. Мы видим здесь, вероятно, эхинококкового ленточного червя, вызывающего — обратите внимание — эхинококкоз. То есть, болезнь “немытых ягод», — Свитала.

Он отметил, что только в 10% случаев зарегистрированных случаев это заболевание проявляется в виде кист в голове. Большинство паразитов гнездится в печени (60%) и легких (20%). Однако подчеркнул, что они попасть везде, через кровоток.

«Пациент умер во время госпитализации (вероятно, из-за разрыва одной из кист)», — сообщил польский медик.

И добавил: «Как видите, стоит мыть руки и фрукты».

Что такое эхинококкоз и как его избежать?

Паразитарное заболевание, называемое эхинококкозом, вызывает ленточный червь Echinococcus multilocularis или Echinococcus granulosus. Его личинки выделяются с фекалиями зараженных животных: чаще всего собак и лисиц (но иногда также полевок, кошек, волков или ондатр).

Человек является промежуточным хозяином гидатиды. Яйца паразита чаще всего попадают в организм при употреблении в пищу немытых фруктов, на которых есть остатки фекалий зараженных животных.

Вот почему так важно мыть фрукты (а также руки) — благодаря этой простой процедуре можно значительно снизить риск заражения эхинококкозом.

[info_b]По данным Гродненской областной инфекционной клинической больницы за 2019 год, «эхинококкоз имеет широкое распространение во всем мире, в Беларуси встречается около 10 случаев данного заболевания в год».[/info_b]

«Тошнота, головная боль, слабость» — В Минздраве предупредили белорусов о потенциально смертельной болезни. Как избежать?

В телеграм-канале Министерство здравоохранения Беларуси (со ссылкой на санитарно-эпидемиологическую службу Гомельской области) опубликовали информацию о заболевании, которое может привести к смерти — ботулизме. С чем оно связано и как этого можно избежать?

«Тошнота, головная боль, слабость» — В Минздраве предупредили белорусов о потенциально смертельной болезни. Как избежать?