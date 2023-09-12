Глисты до 15 см в любой части тела. Эпидемиологи выявили редкое для Беларуси заболевание. Как передается?

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Опубликовано: 12.09.2023 19:15 , Обновлено: 12.09.2023

Специалисты центра гигиены и эпидемиологии зафиксировали в Речице первый за несколько лет случай заражения дирофиляриозом. Это заражение гельминтом, который может поражать любую систему или орган человеческого тела, включая сердечно-сосудистую, глаза и головной мозг.

Название с латинского переводится как «злая нить». Аналогия связана с внешним видом паразита, вызывающего болезнь. Дирофилярии — гельминты (глисты) белого цвета длиной от 5 до 15 сантиметров. Заболевание передается человеку от больных животных, в Беларуси в основном от собак, редко — кошек, через укусы комаров.

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Дирофиляриоз обнаружили у местной жительницы. Из ее левого бедра извлекли червя длиной 1,2 см и диаметром 0,4 мм, рассказали эпидемиологи.

[info_b]Последний раз это заболевание фиксировалось в Речице в 2021 году. В Беларуси до 1997 года не было ни одного случая дирофиляриоза. Но в связи с изменением климата и активными путешествиями, ареал распространения этого заболевания постоянно расширяется. В последнее десятилетие на территории Беларуси выявлялось от трех до двадцати случаев этого заболевания в год.[/info_b]

Чем опасно заболевание?

Дело в том, что оно поражает любую систему или орган, включая сердечно-сосудистую, глаза и головной мозг. Паразит очень активен: он передвигается в теле человека со скоростью 10−30 см в сутки.

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Симптомы и течение

Первый симптом — появление под кожей или слизистой оболочкой опухолевидного образования размером около 2 см, сопровождаемое покраснением и зудом. Характерный признак дирофиляриоза — миграция гельминта, которая внешне выглядит как перемещение образования по телу (это можно наблюдать невооруженным глазом). Излюбленные места дирофилярии в теле человека: глаза, лицо, шея, тело.

Лечение

Хирургическим путем. Окончательный диагноз устанавливается только после извлечения гельминта с последующим паразитологическим исследованием.

Как избежать заражения

Надо соблюдать меры личной профилактики — защита от укусов комаров (использование репеллентов, защитной одежды). Регулярно проводить домашнему питомцу противоглистные профилактические мероприятия.

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