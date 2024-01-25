Можно ли давать кошкам валерьянку? Нашли 7 лучших альтернатив

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Опубликовано: 25.01.2024 11:54 , Обновлено: 25.01.2024

Валерьяна - это травянистое растение с цветками розового или белого цвета. Ее широко используют в медицине благодаря успокаивающим свойствам. Стоит ли ее давать кошкам и какую опасность представляет для них? Давайте разберемся!

Почему кошки любят валерьянку?

Валерьянка содержит вещество - валериановую кислоту, которая является кошачьим “наркотиком”. Попадая в организм кошки, это вещество оказывает успокаивающее и слегка одурманивающее действие.

Кошачьи рецепторы особенно чувствительны к валериановой кислоте. Даже малые дозы этого вещества вызывают у кошек эйфорию и возбуждение. Животные начинают тереться о растение, грызть и поедать его.

Таким образом, валерьяна действует на кошек, как наркотик на людей. Она вызывает приятные ощущения, от которых животным хочется получить еще “дозу”. Поэтому кошки с удовольствием поедают это растение, хотя оно и не несёт питательной ценности.

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Какие опасности несет валерьяна?

К сожалению, это растение может быть опасно для здоровья питомцев.

Во-первых, валерьяна вызывает у кошек сильное привыкание. Животное, попробовавшее это растение, будет снова и снова стремиться к таким ощущениям. Постепенно кошке для получения эффекта потребуются все большие дозы валерьянки.

Во-вторых, регулярное употребление валерьянки ведет к печеночной недостаточности у кошек. Токсичные вещества растения оказывают негативное влияние на печень, нарушая ее функции.

В-третьих, передозировка валерьянкой может вызвать у кошки сильнейшее отравление. Животное впадает в кому, его шатает при ходьбе, начинаются судороги и рвота. В некоторых случаях передозировка заканчивается летально.

Наконец, регулярное употребление валерьянки притупляет кошачьи инстинкты. Животное становится вялым, безразличным к окружающему миру, у него пропадает охотничий инстинкт и интерес к играм. Так кошка теряет свою активность и любопытство, становясь похожей на “зомби”.

Как видите, давать кошкам валерьяну в чистом виде крайне опасно для их здоровья и жизни. Лучше полностью исключить возможность доступа кошек к этому растению.

Меры предосторожности при использовании валерьянки

Однако валерьянку в ограниченных дозах иногда все-таки дают кошкам. Например, настойку валерьяны можно использовать для успокоения перевозбужденных или агрессивных животных. При этом нужно соблюдать ряд мер предосторожности:

Давать строго по назначению ветеринара и в указанных им дозах. Самостоятельно определять дозировку крайне опасно;

Использовать только аптечную настойку валерьяны, а не сырое растение. В аптечной настойке концентрация действующих веществ значительно ниже;

Давать валерьянку кошке не чаще 1-2 раз в неделю малыми дозами;

Никогда не оставлять валерьянку или лекарства с ее содержанием в доступном для кошки месте;

Наблюдать за состоянием кошки после приема и обращать внимание на побочные эффекты;

Не использовать валерьянку, если у кошки есть заболевания печени и почек.

Соблюдая эти правила, можно минимизировать риск возникновения проблем со здоровьем у кошки при приеме валерьяны. Однако полностью безопасным этот метод все равно не назовешь.

Лучшие заменители валерьянки для кошек

Что же делать, если кошке нужно срочно успокоиться или отвлечься, и при этом нельзя давать ей валерьяну? К счастью, существует несколько более безопасных способов умиротворить кошку:

Фениламин - безопасное лекарство для кошек на основе аминокислот. Оно успокаивает кошек, не вызывая привыкания;

Феромоны - выпускаются в виде спреев и диффузоров. Успокаивающе действуют на нервную систему кошек;

Кошачья мята - безопасное для кошек растение. Имеет сходный успокаивающий эффект;

Игры и моцион - отвлекают и успокаивают кошку. Уделяйте кошке больше внимания в стрессовые периоды;

Поощрительные лакомства - кошка забывает про стресс, поедая любимые снеки. Используйте специальные лакомства для успокоения;

Аромалампы с эфирными маслами - запах лаванды, мяты или лимона расслабляет кошек;

Переносной домик - создает у кошки чувство защищенности в стрессовой ситуации.

Такие средства куда более безопасны и не вызывают привыкания. Их стоит активно использовать вместо валерьянки, чтобы избежать вреда для здоровья любимца.

Как избавиться от растения дома и на улице?

Часто валерьяна растет прямо около дома или на даче, и кошка имеет к ней свободный доступ. Что делать в такой ситуации, чтобы обезопасить любимца?

Если возможно, лучше полностью удалить все растения валерьяны на участке. Для этого растение нужно выкапывать вместе с корнями, чтобы оно не отрастало вновь.

Однако если убрать валерьяну нет возможности, ее нужно изолировать от кошки:

посадить колючие кустарники вокруг клумб с валерьяной;

огородить клумбы сеткой или заборчиком;

регулярно поливать валерьяну репеллентами со вкусом горькой полыни;

сделать кошке вольер или безопасную площадку для выгула, куда нет доступа к валерьяне;

держать кошку в помещении в сезон цветения валерьяны.

Такие меры помогут надежно изолировать опасное растение от домашнего питомца.

Как видите, валерьянка может быть очень опасна для здоровья и жизни кошек. Лучше полностью исключить возможность доступа животных к этому растению и использовать более безопасные успокаивающие средства. Будьте внимательны к своим питомцам и не допускайте контакта кошек с валерьяной.

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