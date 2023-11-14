Мингорисполком опубликовал правила, по которым будет закрывать магазины даже в интернете. Что случилось?

Опубликовано: 14.11.2023 10:35 , Обновлено: 25.04.2025

Минский исполнительный комитет 14 ноября опубликовал постановление №4437, которое принял ещё 26 октября. В нем оговаривается порядок приостановки работы объектов торговли, общественного питания и интернет-магазинов.

В документе говорится, что минское постановление будет действовать в рамках постановления №713 Совмина о госрегулировании цен по всей Беларуси.

[info_b]Совет Министров Беларуси принял в 2022 году постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные. В нем власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября. Но ввели новые ограничения.[/info_b]

В документе установлено, что глава Мингорисполкома имеет право выдавать предписания о приостановке работы магазинов, кафе и интернет-торговли до устранения причин. Среди последних - нарушения законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании, но только если они выявлены по результатам проверки. За несоблюдение ассортиментного перечня магазин также могут прикрыть.

[info_b]Подробнее с постановлением Мингорисполкома можно ознакомиться тут.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что Александр Лукашенко 3 ноября в ходе рабочей поездки в Островецкий район Гродненской области объяснил, почему власти страны решили ввести госрегулирование цен и в каком направлении продолжится работа в сфере ценообразования. Он подчеркнул, что “нельзя у людей забирать последнюю копейку” и заверил, что с вопросом ценообразования “получится справиться” при соблюдения ряда условий.

«Пережимать нельзя» — Лукашенко рассказал, что будет с госрегулированием цен

В свою очередь, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 июня заявил, что, несмотря на дефляцию, при регулировании цен «нельзя отпускать вожжи» и объяснил, почему. А также рассказал о «тюнинге» постановления Совета Министров №713.

«Идет тюнинг» — Головченко объяснил, почему «нельзя отпускать вожжи» при регулировании цен