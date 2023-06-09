Совмин изменил условия госрегулирования цен в Беларуси. Что подорожает?
Совет министров внёс изменения в своё прошлогоднее постановление №713, которым в Беларуси было введено госрегулирование цен. Правительство скорректировало и упростило для производителей процесс согласования отпускных цен на потребительские товары. В частности, с 10 до 20% была увеличена норма рентабельности, при которой согласовывать цены на товары производителям не нужно.
Постановление было официально опубликовано на Национальном интернет-портале 9 июня и с этого дня вступает в законную силу.
Комментируя новые условия госрегулирования цен, в правительстве подчеркнули, что ключевой задачей нововведений является “создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства”.
Как пояснили в Совмине, корректировка условий госурегулирования цен позволит “выравнять” условия розничной продажи товаров белорусского производства и импортных товаров.
Из перечня товаров, цены на которые регулируются данным постановлением, были исключены некоторые позиции, например:
- говяжий фарш
- живая, охлаждённая, замороженная, копчёная рыба лососевых, осетровых, тунцовых пород, а также консервы из этих видов рыб
- фиточай и чайные напитки
- гречка в варочных пакетах
- мытый свежий картофель
- мытая свекла
- мытая морковь
Для большинства товаров провести переоценку и повысить цены, согласно постановлению правительства, магазины смогут только после нового поступления таких же товаров.
Кроме того, Совмин изменил порядок предоставления оптовых скидок с отпускных цен. Теперь импортеры и субъекты хозяйствования, которые занимаются хранением потребительских товаров из стабилизационных фондов, а также заготовительные организации могут предоставлять оптовые скидки с отпускных цен на потребительские товары в размере не более 15%. Производителям же разрешено предоставлять оптовые скидки с отпускных цен в размерах, не превышающих предельные максимальные надбавки импортера, установленные постановление по конкретному виду товара.
Как пояснили в правительстве, нововведения должны помочь создать “понятный и прозрачный механизм” для производителей и импортеров потребительских товаров с точки зрения предоставления “стимулирующих выплат с одновременным установлением единых правил таких выплат в отношении отечественных товаров и непродовольственных импортных товаров”.
Корректировка системы госрегулирования, по мнению правительства, также позволит “выровнять подход” для белорусских производителей при продаже товаров в магазинах фирменной торговли и в собственных интернет-магазинах.
«Идет тюнинг» — Головченко объяснил, почему «нельзя отпускать вожжи» при регулировании цен
Напомним, ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что, несмотря на дефляцию, при регулировании цен «нельзя отпускать вожжи» и объяснил, почему. А также рассказал о «тюнинге» постановления Совета Министров №713.
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В свою очередь министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему постановление Совмина Беларуси №713 будет работать до конца 2023 года, как минимум.
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