Совмин изменил условия госрегулирования цен в Беларуси. Что подорожает?

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Опубликовано: 09.06.2023 07:50 , Обновлено: 09.06.2023

Совет министров внёс изменения в своё прошлогоднее постановление №713, которым в Беларуси было введено госрегулирование цен. Правительство скорректировало и упростило для производителей процесс согласования отпускных цен на потребительские товары. В частности, с 10 до 20% была увеличена норма рентабельности, при которой согласовывать цены на товары производителям не нужно.

Постановление было официально опубликовано на Национальном интернет-портале 9 июня и с этого дня вступает в законную силу.

Комментируя новые условия госрегулирования цен, в правительстве подчеркнули, что ключевой задачей нововведений является “создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства”.

Как пояснили в Совмине, корректировка условий госурегулирования цен позволит “выравнять” условия розничной продажи товаров белорусского производства и импортных товаров.

Из перечня товаров, цены на которые регулируются данным постановлением, были исключены некоторые позиции, например:

говяжий фарш

живая, охлаждённая, замороженная, копчёная рыба лососевых, осетровых, тунцовых пород, а также консервы из этих видов рыб

фиточай и чайные напитки

гречка в варочных пакетах

мытый свежий картофель

мытая свекла

мытая морковь

Для большинства товаров провести переоценку и повысить цены, согласно постановлению правительства, магазины смогут только после нового поступления таких же товаров.

Кроме того, Совмин изменил порядок предоставления оптовых скидок с отпускных цен. Теперь импортеры и субъекты хозяйствования, которые занимаются хранением потребительских товаров из стабилизационных фондов, а также заготовительные организации могут предоставлять оптовые скидки с отпускных цен на потребительские товары в размере не более 15%. Производителям же разрешено предоставлять оптовые скидки с отпускных цен в размерах, не превышающих предельные максимальные надбавки импортера, установленные постановление по конкретному виду товара.

Как пояснили в правительстве, нововведения должны помочь создать “понятный и прозрачный механизм” для производителей и импортеров потребительских товаров с точки зрения предоставления “стимулирующих выплат с одновременным установлением единых правил таких выплат в отношении отечественных товаров и непродовольственных импортных товаров”.

Корректировка системы госрегулирования, по мнению правительства, также позволит “выровнять подход” для белорусских производителей при продаже товаров в магазинах фирменной торговли и в собственных интернет-магазинах.

«Идет тюнинг» — Головченко объяснил, почему «нельзя отпускать вожжи» при регулировании цен

Напомним, ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что, несмотря на дефляцию, при регулировании цен «нельзя отпускать вожжи» и объяснил, почему. А также рассказал о «тюнинге» постановления Совета Министров №713.

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В свою очередь министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал, почему постановление Совмина Беларуси №713 будет работать до конца 2023 года, как минимум.

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