«Есть основание» - Депутат рассказала, изменят ли в Беларуси госрегулирование цен в 2024 году

Опубликовано: 04.12.2023 13:30 , Обновлено: 04.12.2023

Рабочая группа, созданная при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), на днях внесла новое предложение по редакции постановления №713 Совета министров Беларуси о госрегулировании цен. Об этом рассказала Ирина Левкович, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджетам и финансам.

По словам Левкович, для корректировки постановления №713 в Беларуси сейчас “есть основание”.

“Мы поработали год в условиях нового достаточно документа после того, как у нас была несколько либеральная система ценообразования. Видим сейчас моменты, которые, может быть, были не учтены либо учтены в недостаточной степени”, - пояснилазампредседателя парламентской комиссии в эфире телеканала СТВ.

По её словам, корректировки, предложенные рабочей группой, учитывают предложения от предприятий торговли и промышленности, которые попали под ценовое регулирование.

[info_b]Совет Министров Беларуси принял в 2022 году постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные. В нем власти отменили действие запрета на повышение цен, введенное Совмином 6 октября. Но ввели новые ограничения.[/info_b]

В целом же Левкович охарактеризовала ситуацию на потребительском рынке в Беларуси как “абсолютно стабильную”, но признала наличие “точечных недостатков”, которые госорганы планируют “устранить буквально в кратчайшие сроки”.

“Сегодня нет ни одной товарной группы, в которой бы страна испытывала недостаток. Говорим ли мы о товарах, которые мы производим у себя в государстве, либо говорим о товарах критического импорта и просто об импортируемых товарных позициях. Сегодня в магазинах любого формата, начиная от шаговой доступности, заканчивая гипермаркетами, есть все”, - заявила она.

Ранее Телеграф сообщал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 ноября заявил, что в стране должна начать работать система анализа цен на товары иностранного производства. По его словам, она будет действовать с участием искусственного интеллекта.

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Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко 3 ноября, в ходе рабочей поездки в Островецкий район Гродненской области объяснил, почему власти страны решили ввести госрегулирование цен и в каком направлении продолжится работа в сфере ценообразования. Он подчеркнул, что “нельзя у людей забирать последнюю копейку” и заверил, что с вопросом ценообразования “получится справиться” при соблюдения ряда условий.

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