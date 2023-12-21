"Это наши первые шаги" - Лукашенко приказал с 1 января поменять систему госрегулирования цен в Беларуси

Опубликовано: 21.12.2023 11:58 , Обновлено: 21.12.2023

Александр Лукашенко 21 декабря собрал у себя во Дворце Независимости чиновников из правительства, чтобы обсудить новую систему регулирования цен государством. По его словам, главная цель - прекратить походы бизнеса в правительство и МАРТ для согласования цен.

“Я хочу, чтобы вы понимали, что отступления ни влево, ни вправо от этой проблемы не будет. Это вопрос нравственный, политический, стратегический. Как хотите называйте. Но главное - это вопрос справедливости”, - заявил он чиновникам.

А затем приказал им “посмотреть, как этот процесс развивается”. “Цель одна - никакие производители, бизнесмены и прочие не должны бегать в МАРТ или правительство и согласовывать цены. С первого января должна быть четкая и понятная система”, - заявил Александр Лукашенко.

При этом он потребовал производить больше товаров внутри страны. “Имейте ввиду, это наши первые шаги - по ценообразованию. Все будет упираться в производство, в объемы. Надо увеличивать производство. Особенно там, где мы можем”, - заявил Александр Лукашенко.

[info_b]Совет Министров Беларуси принял в 2022 году постановление №713 от 19 октября «О системе регулирования цен», согласно которому правительство ввело новую систему регулирования цен на товары, как белорусские, так и импортные. В нем власти отменили действие запрета на повышение цен, принятое Совмином 6 октября. Но ввели новые ограничения. Производителей, импортёров и магазины обязали согласовывать повышение цен с чиновниками.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что премьер-министр Беларуси Роман Головченко 28 ноября заявил, что в Беларуси должна начать работать система анализа цен на товары иностранного производства. По его словам, она будет действовать с участием искусственного интеллекта.

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При этом позднее первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Иван Вежновец 13 декабря на конференции в Минске заявил о том, что введённое в 2022 году государственное регулирование цен в Беларуси отменять не планируют. При этом он анонсировал его “точечные корректировки”.

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