Глава МАРТ Беларуси "отменил" приказ Лукашенко о запрете на рост цен

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Опубликовано: 01.11.2022 20:37 , Обновлено: 01.11.2022

В пресс-службе министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили поздно вечером 1 ноября, что, оказывается, как минимум, часть директивы Александра Лукашенко о запрете на повышение цен не действует с 19 октября.

Для этого министр торговли Алексей Богданов даже [link href=“https://t.me/mart_gov_by/2999” rel=“noopener” target=“_blank”] подписал [/link] 1 ноября специальный документ (без пояснения что из себя представляет - постановление, разъяснение или что-то ещё?), в котором разъясняет почему та часть директивы №10 Александра Лукашенко, в которой говорится о запрете на повышение цен, не действительна.

Вот как выглядит этот документ:

Судя по всему, по мнению министра, приказ Александра Лукашенко перестал действовать, потому что премьер-министр подписал свое постановление.

“Пунктом 1 Директивы президента Республики Беларусь от 6 октября 2022 г. № 10 «О недопустимости роста цен» (далее - Директива № 10) установлен запрет на повышение с 6 октября 2022 г. цен, кроме случаев, определенных председателями облисполкомов, Минского горисполкома совместно с Министром антимонопольного регулирования и торговли и отраслевыми министрами”, - написал в своем документе Алексей Богданов.

А потом напомнил, что в директиве было поручено ввести новую систему регулирования цен. Ту, в свою очередь, ввели постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 октября 2022 г. № 713 “О системе регулирования цен”.

Остаётся вопрос, можно ли расти в цене товарам, которые не попали в постановление Совмина № 713? В их отношении действует Директива или Постановление? В документе МАРТ нет сноски на этот счёт, но есть общая фраза:

“В этой связи с 19 октября 2022 г. в работе следует руководствоваться требованиями постановления № 713”.

Зачем понадобился такой документ, подписанный главой МАРТ? Наверное, потому, что в [link href=“https://president.gov.by/bucket/assets/uploads/documents/2022/10dir.pdf” rel=“noopener” target=“_blank”] самой директиве [/link] нет пункта, который бы говорил, что указ перестанет действовать после принятия постановления Совета министров. Из-за этого появилась неопределенность - одновременно действуют два документа: директива запрещает повышать цены, а постановление разрешает в некоторых рамках.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Алексей Богданов в эфире гостелеканала «Беларусь 1» объяснил, почему в магазинах на некоторых товарах появилось сразу два ценника.

В МАРТ рассказали, почему белорусские магазины стали вешать два ценника