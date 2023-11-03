«Пережимать нельзя» - Лукашенко рассказал, что будет с госрегулированием цен

Опубликовано: 03.11.2023 16:55 , Обновлено: 03.11.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 3 ноября, в ходе рабочей поездки в Островецкий район Гродненской области объяснил, почему власти страны решили ввести госрегулирование цен и в каком направлении продолжится работа в сфере ценообразования. Он подчеркнул, что "нельзя у людей забирать последнюю копейку" и заверил, что с вопросом ценообразования "получится справиться" при соблюдения ряда условий.

Говоря о госрегулировании цен Лукашенко отметил, что как только в Беларуси “чуть-чуть приподнимают” минимальную зарплату или пенсию, “сразу цены начинают в магазине двигать”.

“Ну ладно бы это продавцам, да нет – собственник сидит где-то в Польше, выводит эти деньги туда себе в карман. Там особняки, шикарные автомобили… Это нормально? Это ненормально, я на это не подписывался”, - процитировал Лукашенко портал sb.by.

При этом он заявил, что “пережимать нельзя” в вопросе ценообразования, иначе “можно пережать так, что образуется дефицит”.

“Ни одна страна в мире этим не занимается, а мы пытаемся отрегулировать”, - подчеркнул Лукашенко.

“Надо с народом делиться”

Справиться этим, по его словам, удастся в том случае, если руководители местных администраций, чиновники и руководители частных и государственных предприятий “поймут, что у меня и у вас народ один”.

“И этот народ не выбирают. Это он нас выбирает и вам дает работу, работает по найму. Поэтому надо с народом делиться. Надо уважать этот народ”, - заявил Лукашенко.

Ранее Телеграф рассказывал, что в последнее время ритейл в Беларуси работает с очень низкой рентабельностью, из-за чего некоторые торговые сети переживают не самые простые времена. Так, по данным портала Banki24.by, за январь-июнь выручка крупных и средних ритейлеров в стране составила 30,2 млрд рублей. Несмотря на то, что статистически этот показатель прибавил 11,4%, по отношению к аналогичному прошлогоднему периоду, с учётом потребительской инфляции в этот период в реальном выражении их выручка выросла всего на 4,4%.

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На этом фоне один из ведущих ритейлеров бытовой химии и хозтоваров в Беларуси сеть “Остров чистоты и вкуса” с 30 октября приостановила работу своего интернет-магазина и, соответственно, отказалась от интернет-доставки. Одновременно с этим начали приходить сообщения о закрытии магазинов сети по всей Беларуси.