«Идет тюнинг» — Головченко объяснил, почему «нельзя отпускать вожжи» при регулировании цен

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Опубликовано: 02.06.2023 14:51 , Обновлено: 02.06.2023

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 2 июня заявил, что, несмотря на дефляцию, при регулировании цен «нельзя отпускать вожжи» и объяснил, почему. А также рассказал о «тюнинге» постановления Совета Министров №713.

“Долго шла эта отработка, там буквально несколько месяцев эксперты анализировали ситуацию по каждой сфере. Ну, с учетом чувствительности темы и с учетом внимания большого к этому. У нас, всем известно, дефляция сейчас в стране. Но опять-таки нельзя сейчас так вожжи отпускать и считать, что задача решена. Иначе может ждать инфляционный всплеск уже ближе к осени», — сказал он.

По словам премьера, «система работает» и к ней «уже приноровились». Однако добавил, что «выявили такие мелкие нюансы», которые «осложняют жизнь в первую очередь отечественным производителям».

Он анонсировал изменения, которые «направлены на то, чтобы, как минимум, условия сделать равными для импортеров и производителей».

Головченко подчеркнул, что «эта система будет существовать долго».

«Поэтому сейчас идет тюнинг: здесь чуть-чуть увидели, здесь увидели. Там же много нюансов, которые не всегда удавалось предусмотреть. Вот эти все эти вещи, допустим, с распределительными центрами, когда товар туда перемещается, а уже потом идет на полку», — объяснил он.

И резюмировал: «Все эти мелочи сейчас, можно сказать, подсчитали, оцифровали. Провели большое количество работы с субъектами торговли, импортерами. В принципе, все адаптировались».

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Ранее Телеграф писал, что в правительстве объявили об изменении постановления о регулировании цен 30 мая. Цель нововведений – «стимулирование продаж и продвижения товаров отечественного производства».

В Совмине объявили об изменении госрегулирования цен в Беларуси. Что хотят «стимулировать»?